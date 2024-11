Liderul AUR a negat că are vreun "blat" cu PSD pentru a ajunge în turul doi la prezidențiale FOTO Facebook/George Simion

George Simion, candidatul partidului la alegerile prezidențiale, a negat, joi, 7 noiembrie, că ar exista o înțelegere între PSD și AUR. Simion a afirmat că nu are nevoie de voturi de la Marcel Ciolacu pentru a intra în turul doi, ci are nevoie de voturile românilor pentru a-l "bate" pe liderul PSD sau pe "celălalt pesedist", Mircea Geoană.

"Ce înțelegere poate să existe între noi și PSD, mai am puțin și îl întrec pe Marcel Ciolacu în preferințele românilor. Am nevoie de voturi de la Ciolacu? Nu. Am nevoie de votul românilor ca să-l bat pe Ciolacu în turul doi, sau pe celălalt pesedist, pe Geoană, dar pare că n-are șanse", a afirmat Simion, după întâlnirea cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, la sediul AUR.

Despre Mircea Geoană, Simion a afirmat că acesta este un produs "100% al PSD-ului".

"Mircea Geoană este 100% un produs al PSD-ului și înțeleg că a recunoscut, își merită porecla primită de la Ion Iliescu. A recunoscut și el că George Simion intră în turul doi și el nu are nicio șansă și acum se gândesc care dintre pitici să se retragă, dintre cei șapte pitici", a mai spus George Simion.

Ads