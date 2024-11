Ligia Deca, după ieșirea de la vot: „Am votat pentru ca viitorul copiilor noştri să fie unul sigur”

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, afirmă că a votat pentru un viitor mai bun pentru copiii din România şi a îndemnat alegătorii să iasă la vot în număr cât mai mare.

Ligia Deca mai spune că a votat pentru ca România să rămână o țară sigură.

"Am votat pentru ca România să rămână o ţară sigură, pentru dezvoltarea clasei de mijloc, pentru continuarea investiţiilor în educaţie şi mai ales pentru un viitor mai bun pentru copiii noştri. (...) Astăzi e important să ieşim la vot în primul rând pentru a decide noi viitorul şi a nu lăsa pe alţii să decidă pentru noi.

De asemenea, este important să ieşim la vot pentru ca educaţia din România să continue să fie finanţată, iar copiii noştri să aibă şcoala pe care o merită", a spus Ligia Deca la ieşirea de la urne.

Ligia Deca a votat la secţia nr. 28 din municipiul Râmnicu Vâlcea, unde a venit însoţită de liderii filialei PNL Vâlcea.

"Am votat pentru ca România să continue drumul european. Am votat ca România să fie condusă de un profesionist şi am votat pentru ca viitorul copiilor noştri să fie unul sigur", a precizat şi liderul PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.

Ads