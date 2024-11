Marcel Ciolacu, despre decizia CCR de renumărare a voturilor: „Eu nu-mi doresc nimic. I-am felicitat deja pe cei doi care au intrat în turul doi”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, 28 noiembrie, în contextul unei informații potrivit căreia CCR ar fi cerut renumărarea voturilor din primul tur prezidențial, că el „nu-și dorește nimic” și a adăugat că i-a felicitat deja pe cei doi finaliști, Călin Georgescu și Elena Lasconi.

„Nu am nicio părere. Cum, de altfel, ați văzut ca după alegeri eu am venit și am anunțat că-i felicit pe cei doi din turul doi și că PSD nu va face nicio solicitare de renumărare”, a spus Ciolacu.

Întrebat dacă își dorește renumărarea voturilor, premierul a declarat: „Eu nu-mi doresc nimic”

„Eu cred că cel mai important lucru sunt alegerile de duminică. Eu, personal, am greșit, îmi asum acest lucru, dar duminică nu mai este vorba despre Marcel Ciolacu, este vorba despre viitorul nostru, al tuturor”, a adăugat el.

Premierul Marcel Ciolacu se grăbea să ajungă la ședința CSAT convocată de președintele Klaus Iohannis, pe ordinea de zi fiind analiza unor posibile riscuri la adresa securităţii naţionale generate de acţiunile unor actori cibernetici statali şi non-statali asupra unor infrastructuri IT&C, suport pentru procesul electoral.

„Am întrebat dacă pot participa la CSAT și mi s-a comunicat că da, că nu mai sunt candidat la alegerile prezidențiale”, a mai spus Ciolacu, înainte de a pleca spre Palatul Cotroceni.

