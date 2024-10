Cu cine își dorește Marcel Ciolacu să intre în turul doi. "Eu tâmpenie mai mare nu am auzit”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că și-ar dori foarte mult să ajungă în turul doi al alegerilor prezidențiale alături de președintele PNL, Nicolae Ciucă. De asemenea, referindu-se la comentariile unor liberali care susțin că social-democrații ar putea direcționa voturi către președintele AUR, George Simion, pentru a-i facilita acestuia accesul în turul doi, Ciolacu a spus că nu a auzit o prostie mai mare.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, miercuri, la Digi FM, despre acuzaţiile PNL că PSD ar fi dat ordin să fie direcţionate voturi către AUR, pentru ca George Simion să intre în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

”Mi-aş dori foarte mult în turul doi să intru cu Nicolae Ciucă. Am fost tot timpul întrebat cu cine îmi doresc, m-am abţinut, am zis că decizia aparţine românilor, lucru foarte adevărat. Cum s-a aflat acest plan secret. În primul rând e secret, dar îl ştie toată lumea. Cum pot eu să cer cuiva să voteze cu altcineva când el vrea să mă voteze pe mine? Eu tâmpenie mai mare nu am auzit”, a explicat Marcel Ciolacu.

El a amintit că acest procedeu a fost folosit de Traian Băsescu pentru fiica sa, Elena, să devină europarlamentar.

”Acest procedeu în poveştile politice româneşti s-a folosit când a ieşit doamna Eba europarlamentar. Şi mi-aduc aminte că a fost făcut de preşedintele Traian Băsescu fiindcă era vorba de fiica domniei sale. Ce treabă are PSD cu asta? În primul rând nu s-au făcut birourile electorale, nu s-au înfiinţat. Deci eu o să vorbesc cu...sau oamenii din PSD...Câte voturi se strâng? 100.000, 200.000? 380.000, teoretic, dacă ar fi o disciplină de fier. O tâmpenie. Cu adevărat, în timpul campaniilor electorale mai apar şi idioţi utili. Ca să schimbi cumva incapacitatea ta de a ajunge în turul doi şi să găseşti un motiv plauzibil, dom'le, de ce n-am ajuns eu în turul doi? Uite, dom'le, a avut un plan secret Ciolacu. Repet, dacă e secret, noi vorbim despre el. Eu ştiu că de lucrurile secrete nu vorbim. E o tâmpenie”, a declarat preşedintele PSD.

El a mai fost întrebat când s-a întâlnit cel mai recent cu George Simion.

”Cred că prin Parlament, când ţipa după mine pe acolo. Cred că sunt luni de zile. Nu am comunicat, n-avem... Iar cu domnul Hrebenciuc cu tot respectul, e un fost membru al partidului, cred că avem vreo doi, trei ani de când ne-am văzut. Dânsul era de obicei cu domnul Pieleanu, accidental la ziua vreunui coleg. Dânsul nu e activ în viaţa de partid. Cel mai des am vorbit când era şeful de campanie al lui Geoană”, a precizat Marcel Ciolacu.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat marţi, despre acuzaţiile venite dinspre PNL că este ajutat cu voturi de PSD să intre în turul doi la alegerile prezidenţiale, că nu are nevoie de voturile nimănui şi se descurcă singur să intre în turul doi şi să câştige. El a amintit PNL că ”are o înţelegere cât se poate de deschisă şi guvernează de trei ani cu PSD şi este partenerul perfect, docil, ascultător al PSD-ului”.

Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a declarat marţi că există informaţii credibile că PSD va gira voturi către Simion la alegerile prezidenţiale din acest an, după modelul din anul 2000, când candidatul PRM a fost împins în turul al doilea pentru a facilita victoria lui Iliescu.

”Sunt aproape 19.000 mii de secţii de votare în România iar 20 de voturi pe secţie de votare pentru candidatul AUR, girate numai de PSD, însumează 380 de mii de voturi. De ce cred în acest scenariu? Pentru că singura variantă în care Marcel Ciolacu ar ieşi preşedinte în turul al doilea este doar în cazul unei confruntări cu George Simion. Toate sondajele arată acest lucru. Un rol foarte important în noul "plan Hrebenciuc" îl are Victor Ponta, care este în continuare unul din canalele principale de comunicare PSD - AUR şi văzut în multiple instanţe la masă cu Simion”, a scris Muraru pe Facebook.

