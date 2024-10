Reacția lui Ciolacu la informația că nepotul său ar fi vândut proiecte cu finanțare prin PNRR unui mogul din Cehia: ”Eu plec din politică”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 23 octombrie, că renunţă la politică dacă apar acuzaţii că ar fi intervenit pentru cineva, întrebat fiind despre informaţia potrivit căreia nepotul său ar fi vândut către firma unui mogul din Cehia două proiecte de parcuri fotovoltaice pentru care a cerut finanţări din PNRR.

”Normal că am avut o discuţie cu el şi mi-a spus că el nu a vândut absolut nimic. Faptul că a aplicat, ca fiecare om de afaceri, e alt lucru. În primul rând, nu a avut acces la niciun ban din PNRR, sunt multe etape. Astfel de proiecte durează ani de zile. Şi mi-a zis foarte clar, ”domnule, eu nu am vândut nimic. Încercăm să-l facem cu împrumuturi”. Cum se face împrumut de la CEC. Între timp, ce mi-a detaliat el nu se mai încadrează la parametrii pe care i-au avut, fiindcă a scăzut costul la energia verde, problemele lui. E treaba lui, are un partener acolo”, a declarat Marcel Ciolacu, la Digi FM.

Premierul a mai afirmat că şi membrii familiei sale trebuie să trăiască, el referindu-se la nepoata sa care lucrează la ICR.

”Iarăşi o discuţie. Am un nepot care munceşte în zona privată, am o nepoată care a terminat cu 10 Regia şi munceşte la ICR. ”Domnule, de ce munceşte nepoata lui Ciolacu? Are şi un salariu imens!” Am întrebat-o şi pe Andreea, are vreo 3.600 de lei. Acum nici nu ştii cum e bine, nici nu poţi să... ce să le fac copiilor? Trebuie să trăiască şi ei, au copii mici”, a transmis preşedintele PSD.

Ads

El a mai anunţat că pleacă din politică dacă apar acuzaţii că ar fi intervenit pentru cineva.

”Am zis foarte clar, dacă cineva vine, dacă apare vreun funcţionar sau vreun ministru care spune că Marcel Ciolacu a dat telefon să intervină pentru oricine, nu pentru membru de familie, eu plec din politică, n-am probleme”, a afirmat Marcel Ciolacu.

HotNews a relatat recent că nepotul lui Marcel Ciolacu, Mihai Cristian Ciolacu, vinde către firma unui mogul din Cehia două proiecte de parcuri fotovoltaice pentru care a cerut finanţări din PNRR.

Ads