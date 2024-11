Cum se apără Ciolacu în scandalul Nordis: ”Nu mi-e ruşine de nicio decizie, nu vorbim de bani publici, ci de bani privaţi”

Candidatul PSD la preşedinţia României, Marcel Ciolacu, a răspuns liderului PNL, în urma dezvăluirilor privind călătoria sa la Madrid cu un avion închiriat de compania Nordis: ”Domnul Ciucă să-şi dea dânsul demisia”.

Ciolacu susține că şi această călătorie a fost plătită din bani privaţi, arătând că niciodată nu a călătorit pe banii altcuiva şi niciodată nu a mers în vacanţe plătite de altcineva.

”Domnul Ciucă să-şi dea dânsul demisia. Eu vorbesc aici şi vorbim de bani privaţi, nu vorbim de altceva! Vorbim de decizii pe care le-am luat eu în viaţă, unele bune, altele rele”, a afirmat Marcel Ciolacu vineri seară, 22 noiembrie, la Antena 1, întrebat despre călătoria la Madrid.

”Toate plăţile sunt făcute legal, ori prin ordin de plată, ori direct. Am chitanţele, datate, facturile. Normal că am şi vorbit, ultima oară când am vorbit, că m-am explicat foarte clar despre facturile pe care le-am luat. Nu vreau să comentez nici cât de corecte sunt listele, nici nu vreau să intru, fiindcă de fapt asta se încearcă. Niciodată în viaţa mea eu nu am călătorit pe banii altcuiva sau am avut o vacanţă plătită de către altcineva. A fost o regulă simplă pe care am avut-o şi eu şi familia mea. N-am furat niciodată, n-am făcut niciun compromis în viaţa mea care să îmi dăuneze. Dar fiecare dintre noi luăm nişte decizii. Bune-rele, astea sunt deciziile noastre. Şi mie nu mi-e ruşine de nicio decizie, pentru că aici nu vorbim de bani publici, vorbim de bani privaţi. Fiecare dintre noi, la un moment dat - nici nu m-am exprimat cum trebuie de oboseală - fiecare vrem să ne facem un fel, credem noi că făcând acel lucru suntem mai extraordinari, sau nu. Dar e dreptul fiecăruia. Eu nu sunt un om care fac excese. Sunt un om drămuit, dar, ca fiecare, ne permitem câteodată să ieşim cumva din acest decor. Nu mi-e ruşine de acest lucru. Sunt aşa de mândru astăzi. Sunt mândru ca şi român”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a adăugat că e mândru ca premier, pentru faptul că, în perioada în care el a condus Guvernul României, s-a decis intrarea României în Spaţiul Schengen.

”Mai mult (mândru – n.r.) ca şi prim-ministru. Fiindcă intrarea în Spaţiul Schengen a României, aşteptată de 13 ani, s-a întâmplat când eu am condus Guvernul României. Nu vreau să fie meritele mele. Sunt meritele Guvernului României şi ale colegilor mei. Şi am lucrat şi ne-am coordonat. Am şi spus. Decât să fi făcut o campanie de atacuri la persoană, de atacuri la familie... Am toată familia răvăşită. (...) E prea mult. Dar în loc să avem astfel de atacuri, în loc ca domnul Ciucă să coboare la astfel de atacuri, eu cred că cel mai bine, pentru că împreună am decis această coaliţie de guvernare, ar fi fost ca amândoi să fi fost astăzi la Budapesta. Fiindcă, într-un fel, era o împlinire a noastră. Fiecare a muncit. Dânsul a fost poate mai neinspirat când a avut abordarea, când a fost prim-ministru. Poate lucrurile... eu am găsit o conjunctură mai bună decât domnia sa, dar era un moment în care să fim mândri şi să nu ne atacăm. De ce s-a ales acest tip de campanie?”, a adăugat preşedintele PSD.

