"Scheletele" din dulapul lui Marcel Ciolacu. Ce explicații trebuie să dea candidatului PSD la președinție

Premierul Marcel Ciolacu și-a făcut curaj și a anunțat marți, 20 august, că-și depune candidatura la Președinția României. Liderul PSD are o mulțime de „schelete” în dulap, însă unul dintre ei este atât de greu încât l-ar putea zdrobi suficient pentru a nu mai ajunge în turul doi.

Trecutul lui Marcel Ciolacu este ciuruit de vulnerabilități, și nici cu prezentul nu stă prea bine. În ciuda controlului masiv asupra presei, asigurat cu milioane de euro pompați lunar în marile trusturi de presă, acestea nu vor reuși să treacă de acum ignorate. Este prima dată când Ciolacu își asumă o candidatură în nume propriu, iar miza este atât de mare încât „scheletele” nu vor mai putea rămâne la nesfârșit înghesuiți și încuiați de omerta din presă. scrie aktual24.ro.

Recent, într-un interviu la România TV, Ciolacu a susținut că nu are nimic de ascuns.

Întrebat dacă nu se teme că îi vor „cădea scheletele din dulap” în cazul în care va candida, Ciolacu a susținut că este un „om simplu”.

„Sunt un om simplu. N-am furat, n-am dat în cap, am muncit toată viața, mi-am respectat familia. Credeți că nu s-au spus, nu s-au căutat?”, a susținut Ciolacu.

Însă nu s-a spus îndeajuns despre modul în care și-a luat diploma de Bacalaureat, despre modul în care și-a obținut certificatul de revoluționar, despre felul în care a terminat o facultate fantomă și a renunțat la un doctorat în securitate națională, nu s-a spus mai nicăieri despre afacerile grele ale nepotului său, Cristian Mihai Ciolacu sau despre ”învârtelile” actuale ale ”apropiatei” sale, Sorina, mai scrie aktual24.ro.

Cel mai probabil, echipa de campanie a lui Ciolacu are deja o strategie de a contracara ce urmează să apară pe aceste subiecte. Însă va fi foarte greu de explicat electoratului PSD, format din „cei mulți și nevoiași”, o situație mai mult decât evidentă. Iar aceasta este probabil cea mai mare vulnerabilitate a candidatului PSD la Președinția României.

Recent, jurnaliștii de la Recorder au mers adânc în trecutul lui Marcel Ciolacu și au descoperit numeroase inadvertențe între declarațiile publice ale premierului PSD și realitate. Ciolacu a refuzat până acum să comenteze aceste dezvăluiri.

„Omul cu servieta, omul cu magazinul de casete, omul cu mezelăria, omul cu benzinăria, omul cu pădurea de la stat, omul cu votul în comisii și consilii, omul cu relațiile, omul cu beneficiile de revoluționar. Sunt ipostaze care vor să pară azi străine de omul din Guvern. Sunt însă ale unuia și aceluiași Marcel Ciolacu”, scrie Recorder.

Unul dintre lucrurile bine ascunse de Ciolacu este că a solicitat și a primit o locuință socială, deși el locuia deja într-un apartament cumpărat de părintii săi, mai amintește aktual24.ro.

„Roxana și Marcel Ciolacu se cunosc în ultimii ani de liceu și se căsătoresc în noiembrie 1991. La început, stau cu părinții. La trei ani după nunta lor, în 1994, tatăl Ion Ciolacu cumpără însă un al doilea apartament pe numele său – două camere într-un bloc de patru etaje în care tinerii Roxana și Marcel se mută. Apartamentul din cartierul Viitorului costa 500.000 de lei, iar familia Ciolacu, care avea deja mici afaceri în piață, îi plătește pe loc. Aici li se naște copilul, aici își cunună vecinii și aici rămân până când, mult mai înstăriți deja, își construiesc o vilă pe strada Speranței.

Și, totuși, în ziua învestirii la Palatul Victoria, Marcel Ciolacu face câteva mărturisiri publice despre trecutul său în evidentă contradicție cu realitatea: ‘Nu am cerut niciodată bani de la părinții mei. Am mers pe zona privată. Am lucrat la o companie româno-israeliană de import-export, ca angajat, am lucrat și ca muncitor la Electronica Industrială, după care mi-am făcut propria companie. După ce mi-am cumpărat toată concurenta din jur, după șapte ani, când a și apărut copilul și ne-am luat un apartament cu două camere pe strada Viitorului și-am avut și norocul să ne închidem balconul, m-am hotărât că m-am plictisit să fac afaceri. Am intrat în administrația locală’.

În realitate, independentul antreprenor Ciolacu a locuit ani buni într-o casă pe numele părinților, iar asta i-a adus noi beneficii de la stat. Astfel, situația sa locativă din anul 1996 nu-l împiedică să pretindă, din postura de tânăr familist fără locuință pe numele său, revoluționar pe deasupra, și o casă de la primărie. Drept urmare, pe 4 octombrie 1996, primește cu chirie de la Regia Autonomă Municipală (RAM) o casă la curte cu două camere și o bucătărie, pe strada Bucegi, în zona centrală a Buzăului. Deși, după legea prin care a fost încredințată casa, la o chirie infimă, familia Ciolacu ar fi putut să o primească numai dacă demonstra că trăiește la acel moment în ‘condiții grele de locuit’.

În 1999, Marcel Ciolacu cumpără această proprietate plătind echivalentul a 1.100 de euro. Ani mai târziu, presa locală confirmă că primăria nu a avut vreodată criterii clare după care să fi împărțit casele statului. Cert e că selecția pretendenților i-a revenit în toți acei ani unei Comisii de Protecție Socială. Ceea ce face, implicit, din Marcel Ciolacu un protejat al acelor vremuri.

De la primărie, Marcel Ciolacu se alege, așadar, cu o casă și cu cinci spații comerciale în proprietate. Lista beneficiilor personale merge însă mai departe, cu alte favoruri obținute pe baza certificatului de revoluționar”, mai arată Recorder.

PSD, partidul celor multi si nevoiasi, care susține că luptă contra abuzurilor si nedeptăților, va trebui sa explice cum tocmai candidatul său la cea mai înaltă funcție în stat a abuzat de pozitia sa, împroprietărindu-se pe o sumă de nimic cu o casă destinată celor nevoiași, mai notează aktual24.ro.

