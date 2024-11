„Dragă popor pesedist!". Victor Ponta sare în apărarea lui Marcel Ciolacu: „O execuție ritualică nu cred că ajută"

Victor Ponta se declară șocat de rezultatul din primul tur al alegerilor prezidențiale. Fostul premier a vorbit atât de surpriza-Georgescu, dar și despre faptul că Marcel Ciolacu nu reușește să prindă turul secund.

Ciolacu va fi primul președinte PSD care nu va prinde turul al doilea al prezidențialelor. Totuși, Ponta se bazează pe faptul că PSD va face o figură frumoasă la parlamentare.

„Eu sunt șocat, recunosc! (...) Diferența față de doamna Lasconi este totuși infimă. Ceea ce știu - că am văzut multe în PSD, am pierdut și eu alegeri prezidențiale, și Adrian Năstase, și Geoană - e că e o situație foarte grea, dar că PSD-ul are întotdeauna capacitatea de a-și reveni. Important e că duminică avem alegeri parlamentare și cred că cel mai important lucru e ca PSD să rămână pe primul loc duminică. Nu va fi ușor, în contextul actual, și nu văd cine poate, până duminică, în afară de Marcel Ciolacu, să conducă această bătălie care deodată e mult mai grea decât o așteptam”, a declarat Victor Ponta, pentru Digi24.

În opinia fostului premier, PSD nu ar trebui să-l „decapiteze" pe liderul Marcel Ciolacu.

„În opinia mea, în următoarele trei, patru, cinci zile e foarte greu să faci schimbări și să nu afecteze mecanismul. Cred că e nevoie de un pic de încredere. Toată lumea e foarte... Eu sunt șocat, recunosc, de rezultat, de direcția în care merge România. Cei mai mulți lideri PSD probabil simt ca și mine același lucru și, așa, o execuție ritualică a lui Ciolacu nu cred că ajută pe nimeni. Dimpotrivă, face mai mult rău”, a mai transmis Ponta.

Consilierul lui Marcel Ciolacu susține că PSD trebuie să se redreseze rapid, pentru că, peste doar șase zile, vor avea loc parlamentarele.

„Cred că pur și simplu n-am înțeles cât de mult s-a schimbat România, cât de mult înseamnă campania în online... Dacă cineva zice că a înțeles deja- nu sunt nici 24 de ore - ce s-a întâmplat e mult mai deștept decât mine. Eu încă nu reușesc să înțeleg acest vot, dar pot să înțeleg, pentru că am fost de multe ori, în multe bătălii electorale (...), e că duminică e totuși o bătălie esențială pentru PSD și că ultimul lucru de care e nevoie acum e să înceapă și ceva lupte interne”, a subliniat Ponta, pentru sursa citată.

Victor Ponta se dă bine pe lângă Marcel Ciolacu. Mesaj-surpriză pe Facebook: „Dragă popor pesedist!"

Luni, la prânz, Ponta a ținut să publice și un mesaj pe Facebook, în sprijinul lui Marcel Ciolacu.

„Dragă popor pesedist! Dragă Marcel - camaradul meu! Am trăit împreună multe victorii și multe înfrângeri! Acum NU e timp de lamentări, reproșuri sau bătălii interne; nu e timp de demisii sau abandon; Duminică este următoarea bătălie- și eu cred cu tărie că încă o putem câștiga! Este o zi esențială pentru votanții de stânga, pentru primarii și aleșii noștri locali, pentru militanții și toți cei care înseamnă PSD! Guvernarea Țării în aceste momente atât de grave este fundamentală - și nimeni nu știe mai bine decât PSD să guverneze în momente de criză! Haideți să strângem rândurile și să le arătăm oamenilor că nu îi abandonăm acum!", a notat Ponta.

