Cu cine a votat Marius Budăi: "Candidatul care prezintă garanţia creşterii veniturilor cetăţenilor români"

Prim-vicepreşedintele organizaţiei judeţene Botoşani a Partidului Social Democrat (PSD), fostul ministru al Muncii Marius Budăi, a declarat că votul său de duminică, 24 noiembrie din primul tur al alegerilor prezidenţiale, a fost acordat candidatului "care prezintă garanţia creşterii veniturilor cetăţenilor români".

El a afirmat, la ieşirea de la urne, că, prin votul său susţine "candidatul care a vorbit despre dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor istorice ale României".

"Am votat astăzi pentru singurul candidat care în această dezbatere nu a preferat să atace şi a preferat să prezinte un program pentru România, pentru singurul candidat care a vorbit despre dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor istorice ale României. Am votat pentru candidatul care a demonstrat că de-a lungul carierei sale profesionale a fost alături de fiecare român, alături de fiecare categorie socială, alături de fiecare categorie profesională, prin majorările de venituri. Am votat pentru candidatul care a demonstrat că nu uită nici categoriile vulnerabile şi a promovat măsuri de sprijin pentru acestea. În general, am votat pentru candidatul care prezintă garanţia creşterii veniturilor cetăţenilor români şi în special, pentru Botoşani, am votat pentru candidatul care (...) va aduce dezvoltare şi la noi, în judeţul Botoşani", a spus prim-vicepreşedintele PSD Botoşani.

Ads