Ana Birchall, mesaj după primele exit poll-uri: ”Mulţumesc celor care au votat. Astăzi a fost sărbătoarea democraţiei”

Candidatul independent Ana Birchall a mulţumit duminică seara, 24 noiemrbie, celor care i-au acordat votul "din convingere" la alegerile prezidenţiale, susţinând că aceştia au înţeles propunerea sa pentru România.

"Am vrut să mulţumesc celor care au votat astăzi. Astăzi a fost sărbătoarea democraţiei, votul este extrem de important şi este un drept al nostru şi prin exercitarea votului noi susţinem democraţia, ceea ce e un lucru extrem de important. Mulţumesc din suflet celor care mi-au acordat votul şi au înţeles propunerea mea pentru România: competenţă, onestitate, curaj, justiţie. Fiecare vot, aşa cum am spus, mă onorează şi mă responsabilizează", a subliniat Birchall, într-un mesaj transmis pe Facebook după anunţarea rezultatelor exit-poll-urilor la scrutinul de duminică.

Ea a adăugat că nu este de acord cu teoria votului util.

"Mulţumesc că aţi votat din convingere nu făcând un compromis, conform teoriei votului util. Nu am fost şi nu sunt de acord cu votul util. (...) Şi, indiferent de cât mulţi oameni am reuşit să conving, eu sunt mulţumită că am arătat că nu toată clasa clasa politică e formată din incompetenţi, din corupţi şi că există şi varianta de politician ferm, incoruptibil, cinstit, competent, profesionist, responsabil, singur împotriva tuturor (...) şi un un politician care a fost şi mereu va fi în slujba României. Eu cred că este un pas înainte, o să vedem ce se întâmplă cu numărarea voturilor, dar, în seara aceasta, eu am vrut să vă mulţumesc celor care aţi venit la vot", a afirmat Ana Birchall.

