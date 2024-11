Mesajul lui Emil Boc pentru susținătorii AUR: ”Dacă vom împărţi la infinit sărăcia, nu vom reuşi să ajungem unde ne dorim cu toţii”

Primarul municipiului Cluj Napoca, fostul premier Emil Boc, a transmis un mesaj pentru susţinătorii AUR: „Nu cădeţi pradă vorbelor goale sau a speranţelor deşarte!”

„Un singur mesaj pentru cei care cred că AUR poate reprezenta soluţia în această, ţară: nu cădeţi pradă vorbelor goale sau a speranţelor deşarte! Niciodată, în contextul în care trăim, o forţă politică antieuropeană nu va putea garanta pacea, securitatea şi prosperitatea acestei ţări. Am avut un exemplu în 1938-1940, când o ţară fără garanţii de securitate, în trei luni de zile, a pierdut o treime din teritoriul ţării. 26-27 iunie am pierdut Basarabia şi Bucovina de nord, 30 august am pierdut Transilvania de nord, în 6 septembrie am pierdut Cadrilaterul şi a trebuit să moară milioane de români ca noi să ne reîntregim, cât s-a putut, ţara. Astăzi avem cele mai mari garanţii de securitate posibile: Uniunea Europeană, NATO, şi Alianţa Euro-Atlantică şi avem un om capabil să ţină în picioare, în această ţară, acest ritm european şi euro-atlantic, acesta este Nicolae Ciucă, viitorul, preşedinte al Românei”, a afirmat Emul Boc la reuniunea regională PNL organizată la Cluj Napoca.

El spune că modelul liberal este soluţia, pentru că „dacă vom împărţi la infinit sărăcia, nu vom reuşi să ajungem acolo unde ne dorim cu toţii”.

