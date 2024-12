Foști ambasadori SUA în România: ”Actuala cursă electorală reprezintă o cauză de îngrijorare majoră”

Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA in România FOTO U.S. Embassy Bucharest

Foști ambasadori ai SUA în România transmit un mesaj de susținere românilor în contextul alegerilor prezidențiale. Într-o scrisoare comună aceștia vorbesc de ”tânăra democrație din România” și de provocările cibernetice ale Rusiei amintite în documentele declasificate ale CSAT.

Alfred Moses, James Rosapepe, Michael Guest, Nicholas Taubman, Hans Klemm și Adrian Zuckerman semnează în calitate de foști ambasadori SUA la București o scrisoare comună în care vorbesc despre ”privilegiul extraordinar de a servi ca ambasadori ai Statelor Unite în România pentru mare parte din ultimii 35 de ani”, arată g4media.ro.

Redăm câteva pasaje:

”Statele Unite și noi, ca reprezentanți ai săi, am făcut întotdeauna tot ce am putut pentru a încuraja și sprijini înfăptuirea destinului democratic al României. Am sprijinit și încurajat întotdeauna poporul român pentru a construi un viitor mai bun și mai prosper pentru sine și copiii săi”.

”Actuala cursă electorală din România reprezintă o cauză de îngrijorare majoră. Suntem în special îngrijorați că România a fost ținta unui atac social-media și cibernetic masiv concertat de către un actor statal. Astfel de atacuri hibride devin din ce în ce mai frecvente ca mijloc de a submina țări democratice”.

”Suntem încrezători că poporul român va vedea aceste atacuri din partea unor state autoritare ca lovituri de stat nereușite și nu va permite ca ele să erodeze apropierea pe care am avut-o întotdeauna cu România. Suntem încrezători că România nu va permite acestor influențe autoritare să distrugă procesul democratic. Legătura de încredere între prietenii români și americani nu va fi niciodată subminată”.

