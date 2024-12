Semnal de alarmă tras de un profesor universitar: „Să nu lăsăm România europeană să fie urcată în acest tren al morții condus de un mecanic pregătit la Kremlin”

Profesorul universitar Radu Vancu trage un semnal de alarmă în privinţa direcţiei spre care s-ar îndrepta România dacă ar abandona calea pro-europeană.

Radu Vancu se întreabă cum crede cineva că România poate rămâne o ţară europeană câtă vreme una dintre imaginile demnităţii noastre naţionale, Victor Rebengiuc, este ameninţat cu „topoare în cap”.

Într-o postare pe Facebook, intitulată „Doamnelor, domnilor, poftiţi la Europa!”, profesorul Radu Vancu explică de ce crede că singurul drum care duce România „spre lumină” este cel european, pe care deja se află.

„Oameni buni, acum 35 de ani fără 10 zile o revoluţie încerca să nască la Timişoara şi nu reuşea. O revoluţie care să oprească coşmarul anti-european în care România se afla de peste patru decenii. Şi să ne aducă într-o Europă care era pentru noi, românii, visul cel mai frumos şi cel mai violent refuzat. Se protesta atunci în Timişoara de 2 zile - în tăcere, fără ca cineva să spună vreo vorbă, fără ca cineva să ştie cum să facă să oprească acest coşmar. Până când un poet a făcut, fără să ştie nici el prea bine de ce, exact ce trebuia să facă: a oprit tramvaiul în centrul Timişoarei, s-a urcat în el şi a strigat către oamenii din tramvai: Doamnelor, domnilor, poftiţi la Revoluţie!

Şi cuvintele acestea au descătuşat totul. Şi România a poftit la Revoluţie şi a redevenit Europa. Poetul se chema Ion Monoran - şi lecţia lui e vie şi astăzi. E nevoie să ne spunem cu toţii, unii altora: Doamnelor, domnilor, poftiţi la Europa!”, a scris Radu Vancu.

Profesorul subliniază că e nevoie „să oprim acest tramvai al demenţei extremiste”, care „vrea să ne întoarcă înapoi în istorie, în urmă cu un secol, când legionarii împânzeau ţara cu cadavre”.

„Să nu lăsăm România europeană în trenul morţii, condus de un mecanic pregătit la Kremlin”

„Cu asasinate politice, cu pogromuri, cu gropi comune. Trebuie să oprim aceste vehicule ale urii. Să nu lăsăm România europeană să fie urcată în acest tren al morţii, condus de un mecanic pregătit la Kremlin. Fiindcă ar fi, fără dubiu, sfârşitul visului nostru european. Cum crede cineva că România poate rămâne o ţară europeană câtă vreme una dintre imaginile demnităţii noastre naţionale, Victor Rebengiuc, e ameninţat cu „topoare în cap”? Şi că se va lovi „cu piciorul în rămăşiţele lui sângerânde”? Câtă vreme lui Dragoş Pătraru i se promite moartea, dar numai după ce copilul îi va fi violat şi omorât? Ce Românie europeană cred că susţin oamenii care-l votează pe candidatul susţinut de asemenea forţe ale celei mai întunecate uri?”, mai scrie Vancu.

Profesorul se adresează celor care vor să-l voteze pe Călin Georgescu, spunând că e sigur că „printre ei sunt mult mai puţini cei capabili de atâta ură distructivă, dispusă să se transforme în crimă”: „Doamnelor, domnilor, poftiţi la Europa!”

„Fiindcă sunt sigur că ştim cei mai mulţi dintre noi (şi cei care o vom vota pe Elena Lasconi, şi cei care ar vrea încă să-l voteze pe Călin Georgescu, şi cei încă indecişi) că prosperitatea României e numai în Europa, nu alături de Rusia. Că pacea socială e posibilă numai într-o Românie în Europa, nu alături de Rusia. Că democraţia românească e posibilă numai în Europa - nu alături de Rusia. Că sistemul politic românesc poate fi reparat şi îmbunătăţit numai în Europa - nu alături de Rusia. Că tot ce am visat vreodată mai bun pentru România e posibil numai în Europa - nu alături de Rusia. Că, dimpotrivă, votul pentru Călin Georgescu ne-ar duce, cu o uriaşă viteză istorică, înapoi înspre Rusia. Înapoi în vremea asasinatelor politice. A terorii publice. A discriminării şi uciderii rasiale. A izolării internaţionale. A sărăcirii rapide şi radicale. A distrugerii complete, şi, cel mai probabil ireversibile, a celei mai bune perioade istorice pe care am cunoscut-o: cea a României europene. Cea în care România a fost cu adevărat Europa. Pe deplin şi fără rest”, mai scrie Radu Vancu.

„Antonescu de TikTok, sprijinit de Rusia”

Profesorul subliniază că ”prosperitatea României e numai în Europa - nu alături de Rusia”.

”Orice altceva este „prăbuşirea României în oroare istorică - pentru care copiii şi nepoţii noştri nu vor putea niciodată să ne ierte. (...) Poftiţi la Europa - unde suntem deja. Şi unde, dacă sinuciderea colectivă în numele cultului Georgescu reuşeşte, n-o să mai fim. (...) Doamnelor, domnilor, poftiţi la Europa. Pe care copiii şi nepoţii noştri o merită. Pentru care bunicii şi părinţii noştri au luptat, în vremuri de oroare totalitară de stânga şi dreapta. O Europă pe care România o merită din plin. Şi pe care un Antonescu de TikTok, sprijinit de Rusia, vrea acum să ne-o distrugă. Doamnelor, domnilor, poftiţi la Europa. Fiindcă noi şi copiii noştri o merităm”, îşi încheie postarea pe Facebook profesorul Radu Vancu.

