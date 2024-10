Mircea Geoană, atac violent la Marcel Ciolacu și veniturile familiei sale. "Face afaceri cu statul de 20 milioane de euro din PNRR, deși are profit 13 lei"

Atac violent lansat marți, 29 octombrie, de Mircea Geoană, candidat independent la prezidențiale, la adresa lui Marcel Ciolacu, candidatul PSD. El a amintit de afacerile cu statul ale lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului.

"Face afaceri cu statul de 20 milioane de euro din PNRR, deși are profit 13 lei", a spus Geoană la Antena 3 CNN, care a menționat că două firme ale lui Mihai Ciolacu au obținut finanțare din PNRR deși nu desfășurau nicio activitate, relatează g4media.ro.

Mircea Geoană a fost întrebat, de asemenea, despre întâlnirea cu premierul României de la ziua lui Marius Tucă. Fostul șef adjunct al NATO a spus că ”a fost o întâlnire accidentală cu Ciolacu, adevărat bătălie se duce aici”.

Candidatul la președinție a trebuit să răspundă și la întrebarea despre cum a ajuns să lucreze la Ministerul de Externe în 1990, deși era inginer.

”Pentru că nu mă mulțumesc niciodată cu ceea ce știu. În 1988 am intrat al 3-lea la Drept, iar când în martie 1990 s-a deschis primul concurs la Ministerul de Externe, am dat concurs.

Un reporter Antena 3 CNN i-a spus lui Geoană că MAE a anunțat că el nu a dat concurs, fostul lider al PSD s-a repliat rapid și a declarat că a dat concurs în februarie 1990.

”Îmi amintesc interviurile cu MAE, eram printre primii care au intrat în MAE. Sub nicio formă nu m-a ajutat tatăl meu. Am intrat pe treapta cea mai de jos, am urcat treaptă cu treaptă”.

"Au fost discuții cu cei de acolo", a replicat Geoană în momentul în care a fost întrebat în ce a constat concursul la MAE.

O altă întrebare adresată candidatului independent a fost aceea dacă l-ar propune pe Marcel Ciolacu în funcția de premier.

"Nu vreau să anticipez ce se va întâmpla în PSD dacă Marcel Ciolacu pierde și în PNL dacă Ciucă pierde. Voi discuta cu conducerile partidelor de la acel moment", a declarat Geoană[.

