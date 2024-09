Mircea Geoană, despre boala de care a suferit: ”A fost un moment suficient de dramatic să mă trezească”

Mircea Geoană, fostul secretar general adjunct al NATO, acum candidat la funcția de președinte al României, a mărturisit că a suferit de cancer.

Într-un interviu difuzat miercuri, 11 septembrie 2024, de postul Antena 3, Geoană a spus că s-a vindecat, după ce de două ori a fost diagnosticat greşit.

”Nu a fost ceva atât de dramatic, dar a fost un moment de cumpănă. Am avut şi diagnostic greşit de două ori, am avut şi câteva momente în care chiar am crezut că va fi o boală foarte, foarte gravă, apropo de Bunul Dumnezeu şi de medici buni. Am depăşit acel moment relativ uşor, nu am lipsit o zi de la serviciu, am putut să muncesc. Dar, într-un fel, chiar dacă a fost o formă relativ uşoară de o boală de care suferă foarte multă lume, a fost pentru mine un moment în care am înţeles că viaţa este scurtă, trebuie să-i dai sens, că această dimensiune spirituală este un toiag în vremuri grele şi am înţeles cât de importantă este sănătatea în general pentru noi, ca oameni”, a explicat Mircea Geoană.

Fostul secretar general adjunct al NATO a afirmat că crede ”cu tărie în Dumnezeu”. ”Fac o cruce mare, Dumnezeu m-a ocrotit, am avut parte şi de medici buni, am avut parte şi de o familie care a fost alături de mine. Deci a fost un moment de încercare nu atât de dramatic, dar suficient de mult ca să mă trezească puţin la ceea ce înseamnă rostul vieţii", a spus Mircea Geoană.

El a precizat că acum are o sănătate perfectă, lucru demonstrat și de faptul că "analizele la NATO se fac practic o dată la trei luni de zile”.

Ads