Mircea Geoană critică apariția unor exit poll-uri care citează surse politice. "Încalcă legea privind alegerile prezidențiale. Am sesizat deja organele abilitate"

O serie de informații privind rezultate parțiale ale votului la orele prânzului circulă în media. Sunt citate surse politice.

Candidatul independent la Prezidențiale Mircea Geoană critică dur aceste date pe care le consideră drept "mincinoase și manipulatoare".

"Deja au apărut în presă “exit-poll-uri”, cu cifre absolut mincinoase și manipulatoare, exit-poll-uri care încalcă legea privind alegerile prezidențiale.

De ce ar risca publicațiile românești să încalce legea și să citeze “surse ale partidelor politice”, dacă cifrele ar fi adevărate?

De ce mințiți românii? De ce atâta disperare, încât riscați rigorile legii? Câți bani publici sunt aruncați pentru a publica așa zisele surse politice?", a scris Mircea Goană pe Facebook.

Acesta transmite și faptul că a reclamat fapta ilegală organelor abilitate.

"Am sesizat deja organele abilitate și o voi face ori de câte ori va fi necesar pentru a apăra votul vostru și democrația din România!", a mai scris Geoană.

Patru case de sondare, acreditate

Românii își aleg noul președinte duminică, 24 noiembrie, în primul tur al alegerilor prezidențiale. Urnele s-au deschis la ora 7.00 și se închid la ora 21.00, când vor fi vor fi afișate rezultate exit-poll-urilor.

Ads

Biroul Electoral Central pentru alegerea preşedintelui României a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri, la nivel naţional, pe 24 noiembrie, la primul tur de scrutin, şi pe 8 decembrie, la cel de-al doilea tur al prezidenţialelor.

Potrivit unor decizii BEC, au fost acreditate să efectueze sondaje de opinie la ieşirea de la urne, la nivel naţional, la alegerile pentru preşedintele României:

* Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS

* Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE

* The Center for International Reserch and Analyses

* ARA Public Opinion SRL

Ads