Horațiu Potra, Călin Georgescu și Eugen Sechila s-au întâlnit sâmbătă, 7 decembrie, la ferma de cai de la Ciolpani, județul Ilfov. Asta le-au spus sirianul Mohamed Jbara și concubina lui procurorilor care anchetează cazul.

Fostul candidat la președinția României ar fi mers la herghelia ilfoveană împreună cu șoferul și o gardă de corp, iar ceilalți doi indivizi, Potra și Sechila, cu altă mașină, se arată în motivarea instanței care l-a plasat sub control judiciar pe Horațiu Potra, obținută de G4Media.

Mohamed Jbara a fost chemat de procurori să depună mărturie. El a relatat că l-a întâlnit pe Georgescu cu câteva luni în urmă, prin intermediul regizorului Andrei Chiriac, deoarece dorea să învețe să călărească.

În această perioadă, Georgescu ar fi vizitat ferma de 5-6 ori, penultima dată fiind acolo pe 1 decembrie, în ziua alegerilor parlamentare, mai scrie sursa citată.

"Îmi amintesc că am făcut fasole cu pui și era și ziua votului pentru alegerile parlamentare. Acesta a venit în jurul prânzului, însoțit de bodyguardul și șoferul său, cu un autoturism marca Renault Talisman. Am recunoscut persoanele care îl însoțeau într-o fotografie postată pe G4media.ro pe data 08.12.2024, însă nu se precizează numele acestor persoane în articolul care însoțește fotografia. Aceștia au stat cel mult o oră, timp în care eu nu am discutat cu ei și nu cunosc despre ce au vorbit", le-a mărturisit procurorilor Jbara.

Ads

Conform sirianului, pe 7 decembrie, Georgescu ar fi mers din nou la fermă.

"Îmi amintesc că era trecut de ora 11 când au venit și au stat circa o oră. Aceștia au venit cu autoturismul marca Renault Talisman. Îmi amintesc că, după câteva minute, după dl. Georgescu au sosit alte două persoane într-o mașină marca Mercedes de culoare gri șobolan, care a rămas la poartă. Toate cele 5 persoane au stat la o masă, timp în care au băut ceai și au stat de vorbă. Cei cinci nu cunosc despre ce au discutat întrucât și-au dorit intimitate. Dintre cei doi care au venit cu autoturismul marca Mercedes recunosc pe numitul Sechila Eugen Ionuț, iar pe cea de-a doua persoană nu am văzut-o îndeaproape și nu o pot recunoaște. Îmi amintesc că avea o glugă pe cap și șapcă", le-a mai spus proprietarul fermei procurorilor.

Ads

Concubina sirianului, care a fost audiată tot în calitate de martor, l-a recunoscut și pe Horațiu Potra:

"Știu că dl. Georgescu a venit tot cu o mașină marca Renault de culoare închisă, însoțit de două persoane. Aceștia au sosit în jurul orelor 11:00 și, după circa 5 minute, a venit o a doua mașină. Nu știu ce marcă era cealaltă mașină, întrucât, din câte îmi amintesc, era la poartă și nu am văzut-o bine. Au fost în total 5 persoane, iar eu i-am putut vedea de aproape întrucât le-am servit un ceai. Astfel, am putut observa de aproape și pot recunoaște dintre persoanele prezentate pe numitul Sechila Eugen Ionuț și pe Potra Horațiu, care erau împreună cu numitul Georgescu Călin. Arăt că numiții Sechila Eugen Ionuț și Potra Horațiu au venit cu altă mașină decât cea cu care a venit Călin Georgescu, respectiv cea care era parcată la poartă", a spus femeia.

Procurorii subliniază că, pe 7 decembrie 2024, după întâlnirea de la Ciolpani, candidatul independent l-a contactat pe Dan Ciprian Grăjdeanu, liderul organizației radical-naționaliste Frăția Ortodoxă, la ora 12:29. Acesta, apropiat de Eugen Ionuț Sechila, i-a comunicat că, în ziua următoare, va transmite susținătorilor săi un mesaj acțional clar, încheind conversația cu expresia „VIAȚA SAU ȚARA”.

Judecătorii de la Ploiești au decis marți, 10 decembrie, să-l plaseze pe Horațiu Potra sub control judiciar, în condițiile în care procurorii solicitaseră arestarea sa pentru o perioadă de 30 de zile.

Ads