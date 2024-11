Liderul PNL nu crede în sondajele care-l scot din finala prezidențială: ”Arată că există o temere faţă de candidatul Nicolae Ciucă”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că nu se teme de sondajele care-l arată în afara finalei prezidenţiale. Întrebat dacă este convins că l-ar bate pe Marcel Ciolacu în turul al doilea, Ciucă a răspuns: ”la scor mare”.

Nicolae Ciucă a fost întrebat marţi seară, 12 noiembrie, la România TV, despre sondajele care-l arată în afara finalei prezidenţiale şi a afirmat: ”Mă bucur foarte mult, asta arată că există o temere faţă de candidatul Nicolae Ciucă (...) Toată lumea îl atacă pe Ciucă, inclusiv în sondaje (...) eu mi-aş dori să mă dea sondajele de la contracandidaţi pe locul 14”.

Preşedintele PNL a mai spus că liberalii se vor mobiliza.

”Am fost cu ei şi am stat de vorbă cu ei, am strâns mâna fiecăruia. Am încredere în ei, pentru că ei înţeleg că, dacă nu trag pentru prezidenţiale ca pentru ei, PNL nu poate să revină în politica mare, în guvernare”, a mai declarat Ciucă.

Ciucă a vorbit și despre o alianţă a partidelor de dreapta.

”În momentul în care am intrat în turul doi, se conturează (...) că există această posibilitate”, a mai declarat preşedintele PNL.

Ciucă a mai spus că este ”mare love” între PSD şi AUR, finala prezidenţială dintre Marcel Ciolacu şi George Simion fiind singura variantă în care liderul PSD ar putea câştiga alegerile.

Întrebat dacă este convins că-l bate pe Marcel Ciolacu în turul doi al alegerilor prezidenţiale, Ciucă a afirmat: ”Absolut categoric. Şi la scor mare”.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc în 24 noiembrie, fiind înscrişi 14 candidaţi.

