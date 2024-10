Nicolae Ciucă n-ar mai accepta funcția de premier: ”E un principiu pe care pot spune că l-am încălcat”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, pe care Marcel Ciolacu a afirmat că l-ar nominaliza pentru funcţia de premier dacă ar câştiga alegerile prezidenţiale, a afirmat miercuri seară, 2 octombrie, că nu s-ar întoarce la Palatul Victoria.

”Vă spun că niciodată nu am revenit pe o funcţie pe care am încadrat-o. Nu sunt un om care să îmi doresc funcţii. Am avut în cariera mea profesională funcţii la care nu m-am gândit niciodată că am să le ocup”, a declarat, miercuri seară, la România TV, Nicolae Ciucă.

Întrebat de ce nu s-ar întoarce în funcţia de premier, liderul PNL a declarat: ”Pentru că este o chestiune de principiu şi mi-am respectat principiile”.

Când i s-a atras atenţia că a declarat în trecut că nu va intra în politică şi a făcut-o, Ciucă a explicat ce s-a întâmplat: ”Recunosc că se întâmpla toată această situaţie înainte să am acel episod cu Liviu Dragnea, când am fost suspendat. Nu mă tenta cariera politică, iar atunci când s-a produs acea schimbare de Guvern, eram la sfârşit de mandat, am fost întrebat de către preşedintele ţării dacă doresc să îmi slujesc în continuare ţara din poziţia de ministru al Apărării, fără să fi fost angajat politic la vremea respectivă, şi am zis da. Pot să spun că da, am încălcat acel principiu”.

”Nu am o problemă să recunosc când greşesc”, a mai declarat Ciucă.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marţi seară, că îşi doreşte să existe o continuitate la guvernare şi a subliniat că nu ar avea nicio reţinere să îl numească premier pe Nicolae Ciucă, în cazul în care ar câştiga alegerile prezidenţiale.

