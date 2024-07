Nicolae Ciucă nu are nicio șansă la prezidențiale, afirmă Traian Băsescu. "Nu are talent politic/Ciolacu e mult mai hârșâit"

Nicolae Ciucă nu are nicio șansă la prezidențiale spune Băsescu FOTO Facebook/George Neagu

Traian Băsescu nu are încredere în posibilul candidat al Partidului Național Liberal pentru funcția de președinte al României. El l-a criticat dur pe acesta, spunând că nu ar avea nici o șansă.

Fostul președinte al României susține că Nicolae Ciucă nu are cum să ajungă în turul doi al prezidențialelor, pe fondul lipsei de experiență politică a acestuia, care ar urma să își spună cuvântul odată ce începe campania electorală din toamnă, scrie adevarul.ro.

"Ciucă nu poate intra în turul doi, PNL-ul e prea slab și dânsul e prea slab. Politicienii nu se fac la apelul de seară. În armată se fac sergenți la apelul de seară, te citește acolo, soldatul Gigel se avansează la gradul de frunteș. Armata e una, cineva decide, în politică decide un electorat, trebuie să-l convingi, în armată nu ai nevoie să convingi, dai un ordin și aia e, aici trebuie să muncești să convingi. Domnul Ciucă nu are timp, nu are talent politic, nu are experiență politică. Comparați-l cu Ciolacu, Ciolacu e mult mai hârșâit în politică decât Ciucă, deși e un militar excelent, dar un politician stagiar", a declarat Traian Băsescu, în cadrul emisiunii "România Exclusiv", transmisă de RomâniaTV.

În plus, Traian Băsescu susține că PNL, deși este acum într-o coaliție de guvernare cu PSD, ar urma să ajungă în opoziție, dat fiind faptul că o spargere a înțelegerii este inevitabilă.

"E foarte greu de anticipat ce se va întâmpla la legislative, în mod cert PSD va câștiga alegerile, va fi primul partid, va fi vorba cum evoluează partidele din opoziție și s-ar putea PNL să intre și el în opoziție, și atunci se pot imagina alte combinații politice care să lase PSD-ul în afara guvernării, de asta cred că Ciolacu se joacă cu focul încercând să candideze la președenție. Eu în locul lui aș rămâne să gestionez de pe poziția de premier și alegerile și ce se va întâmpla după alegerile legislative.

S-ar putea ca pentru a rămâne partidul la putere să fie nevoiți să sacrifice prezidențialele, ce nu înțeleg foarte mulți e că funția de premier e mai importantă decât cea de președinte. Ca președinte nu poți să faci mare lucru, în politica externă poți să faci, Serviciile secrete sunt sub Parlament, tu nu ai instrument de control, sunt în CSAT, îi propui pe șeful SRI-ului și a SIE, dar îi propui, altcineva îi desemnează", a mai spus fostul președinte.

