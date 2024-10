Cum vede Nicușor Dan propunerea Elenei Lasconi privind alegerea unui singur candidat de dreapta pentru Cotroceni: ”Ar fi trebuit să aibă loc acum cinci luni”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat marţi, 29 octombrie, despre propunerea Elenei Lasconi privind susţinerea de către dreapta a candidatului cu cele mai mari şanse la prezidenţiale că aceste partide sunt în campanie electorală şi nu poate spune el ce să facă.

El a arătat că e evident că ar fi fost bine să fie un singur candidat al dreptei şi că această întâlnire ar fi trebuit să aibă loc acum cinci luni.

”Eu am un parteneriat cu partidele de dreapta, dintre care 5 sunt reprezentate în CGMB şi o să facem împreună o majoritate. Mai departe, aceste partide sunt în campanie electorală, acum, fiecare are strategia lui şi nu pot să fac eu strategia unui partid. Dacă ei se înţeleg între ei putem să discutăm mai departe dar nu pot să spun eu unui partid ce să facă”, a spus Nicuşor Dan, despre propunerea Elenei Lasconi ca acel candidat de dreapta care nu are şanse la prezidenţiale, în urma a trei sondaje, să se retragă şi să susţină candidatul cu cele mai mari şanse.

”Evident că ar fi fost bine să fie un singur candidat al dreptei”, a spus primarul Capitalei.

Despre o înţelegere între partidele de dreapta, el a spus: ”Întâlnirea asta probabil că ar fi trebuit să aibă loc acum cinci luni”.

Întrebat dacă îşi va declara susţinerea pentru unul dintre candidaţii la prezidenţiale, Nicuşor Dan a spus: ”Le mulţumesc că au acceptat să facă o majoritate, că au susţinut referendumul. Mai departe, fiind un primar independent, într-un context în care majoritatea este formată din cinci partide, trebuie să păstrez o echidistanţă faţă de aceste partide. Mai departe, dacă ajungem în turul doi, mai discutăm”.

Candidata USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, a lansat o propunere către primarul Capitalei, Nicuşor Dan, să aleagă trei case de sondare, să facă trei sondaje diferite şi să se retragă candidatul de dreapta care este cel mai prost plasat şi toată dreapta să se unească, fără combinaţii, fără interese personale.

