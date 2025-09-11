Nicuşor Dan, dezvăluiri despre anularea alegerilor din 2024. "Sunt dovezi că Ilan Şor a plătit oameni"

Președintele Nicușor Dan a afirmat miercuri seară, 10 septembrie, că ”în momentul acesta” nu are ”imaginea clară” a ceea ce s-a întâmplat în luna noiembrie a anului trecut, la alegerile prezidențiale care ulterior au fost anulate. ”Mai este nevoie de timp. Într-un termen rezonabil din momentul acesta o să ies public, așa cum am promis, ca să facem o imagine a evenimentului noiembrie inclusă în perspectiva generală a războiului hibrid al Rusiei în Europa”, a adăugat el.

”În momentul acesta, nu pot să spun că am imaginea clară față de ce s-a întâmplat în noiembrie. Există bineînțeles niște investigații ale Parchetului. Mai este nevoie de timp. Într-un termen rezonabil din momentul acesta o să ies public, așa cum am promis, ca să facem o imagine a evenimentului noiembrie inclusă în perspectiva generală a războiului hibrid al Rusiei în Europa”, a afirmat președintele României, miercuri seară, la TVR 1.

Șeful statului a adăugat însă că există dovezi că Ilan Șor, fugarul moldovean pro-rus, a plătit oameni pentru a posta diverse mesaje pe rețelele sociale în timpul campaniei electorale din țara noastră.

„Sunt dovezi că Ilan Șor a plătit oameni pe rețele și că acei oameni au publicat mesaje plătite.”, a spus Nicușor Dan.

El a explicat și faptul că, din noiembrie și până acum, nu doar în România, dar și în alte țări europene există un război hibrid al Rusiei, concretizat în atacuri cibernetice pe de o parte, iar pe de altă parte campanii masive de dezinformare.

”Avem rapoarte ale NATO, avem rapoarte ale Marii Britanii, avem rapoarte ale Uniunii Europene, ale Spaniei, ale Italiei, ale Franței. Toate vorbesc de influențe, de campanii întregi de dezinformare și de slăbire a democrației pe care Rusia le face în fiecare din aceste țări europene, dorind, dacă poate, niște conduceri care să fie cumva favorabile Rusiei și, dacă nu poate, măcar să destabilizeze democrația din aceste state”, a subliniat șeful statului.

