Călin Georgescu a declarat miercuri seară, 27 noiembrie, că, după ce a ieșit pe primul loc în scrutinul pentru alegerile prezidențiale de duminică, 24 noiembrie, a început să se teamă pentru integritatea sa și a familiei sale.

Georgescu ar fi trebuit să fie miercuri seară la o emisiune la Realitatea Plus, dar a declarat că nu s-a prezentat tocmai din această cauză, de teama că ar putea păți ceva. A intrat totuși prin telefon și a dat mai multe declarații.

Principalele declarații date de Călin Georgescu:

"Nu am și nu voi avea nicio legătură cu niciun partid parlamentar sau neparlamentar. Cine dorește să mă susțină, vorbesc de membrii unui partid, poate s-o facă. Eu am declarat foarte precis că partidul meu este doar poporul român."

"Veți naționaliza resursele României? Nu. Eu am spus să recuperam ce am pierdut."

"Care sunt legăturile dvs. cu Rusia? Niciuna. Eu sunt pro poporul meu, pro țara mea. De Rusia mă leagă doar cultura. Nu am legături cu Rusia."

"Intenționați să băgați serviciul militar obligatoriu? Nu. Eu am spus foarte clar că din punct de vedere al structurării unui spirit național și mai ales de a avea pentru noi ca țară o protecție la orice fel de calamitate naturală. Am spus-o cu subiect și predicat."

"Ați spus că femeia nu trebuie să nască prin cezariană...E propagandă. Și soția mea a născut cei doi băieți prin cezariană. Am fi dorit să nască natural. Femeile nasc așa cum doresc ele. "

"O veți pune pe Diana Șoșoacă prim ministru? Este datoria majorității parlamentare să aleagă un prim ministru. Datoria președintelui este alta. Dar nu face asta."

"Vă doriți dictatură militară? Niciodată nu m-am gândit la așa ceva?"

