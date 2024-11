UPDATE Rezultate în timp real. Numărătoarea parțială a Autorității Electorale Permanente care răstoarnă clasamentul

Autoritatea Electorală Permanentă prezintă în timp real rezultatele centralizării proceselor verbale de la nivelul secțiilor. Surprizele sunt pe bandă rulantă

Potrivit datelor furnizate de site-ul AEP, la ora 22.35, după centralizarea a 47,46% dintre voturi, îl dau pe Marcel Ciolacu în continuare pe primul loc, cu 23,11%, urmat de Călin Georgescu, candidat independent, cu 21,84% și George Simion pe locul 3, cu 15,47%

Elena Lasconi este pe locul 4 cu 12,5%.

Nicolae Ciucă are sub 10%, 9,91%, Kelemen Hunor are 7,99%, iar Mircea Geoană este cotat la 4,76%.

Rezultatele în timp real pot fi urmărite AICI.

--stire în curs ce actualizare--

Ads