Trump și scutecele, gluma cu care Obama a făcut spectacol la un eveniment de campanie al democraților VIDEO

Fostul președinte american Barack Obama a făcut glume pe seama lui Donald Trump în timpul unui event de campanie al democraților.

Obama, în vârstă de 63 de ani, vorbea la un eveniment în pentru susținerea Kamalei Harris, despre momentul când a cumpărat pentru prima oară scutece și cum a fost șocat de prețul acestora.

”Îmi amintesc când am fost prima dată la magazin, după nașterea Maliei. Îmi amintesc cum m-am mirat: ”Atât costă scutecele?”. Îmi aduc aminte cum schimbam scutece. Credeți că Donald Trump a schimbat vreodată un scutec?”, întreba Obama în timpul discursului.

Unul dintre membrii publicului a răspuns la întrebarea retorică a lui Obama cu ”Al lui (n.r. scutecul)!”.

”Aproape am spus asta, dar am decis că nu ar trebui” a declarat Obama râzând.

