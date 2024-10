Orban, replică dură pentru Elena Lasconi: "Acum două luni nu a dat două cepe degerate pe unitatea dreptei"

Ludovic Orban, candidatul Forţa Dreptei la prezidenţiale, i-a răspuns dur liderei USR, Elena Lasconi, la propunerea ca, în urma unor sondaje, candidatul dreptei cu cele mai mici şanse să se retragă din cursa electorală. Orban a precizat că declarațiile acesteia sunt ”fente de tip electoralist”, cu caracter tactic.

”În România, dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales sunt drepturi fundamentale. Dacă ar fi dorit să se gândească la unitatea dreptei, ar fi trebuit să facă acest lucru în urmă cu două luni de zile, când ne-a fost trântită uşa în nas, după ce am finalizat negocierile şi atât PMP-ul, cât şi Forţa Dreptei au validat în forurile statutare rezultatele negocierilor”, a spus Orban despre propunerea Elenei Lasconi.

”Noi am intrat în această competiţie fiind convinşi că există temeiuri extrem de solide pentru a reuşi să câştigăm alegerile prezidenţiale. Nu am intrat ca să ne aflăm în treabă. Sunt un om care am ce pune pe masă. Sunt un om care mă pot compara cu orice contracandidat care este înscris în cursă. Sunt un om care are o vastă experienţă sunt un om care, practic, a fost în sesiune permanentă în toate poziţiile publice pe care le-a deţinut şi care poate să exercite în condiţii extrem de bună atribuţiile funcţiei de preşedinte, cu atât mai mult cu cât eu sunt printre puţinii candidaţi care nu spune că va curge lapte şi miere în România şi că vom naviga pe ape liniştite şi, dimpotrivă, e posibil ca anii care vin să fie ani foarte complicati, să ne confruntăm cu probleme foarte mari, să trebuiască să reparăm toate stricăciunile făcute de guvernările PSD-PNL în ultimii trei ani de zile”, a precizat preşedintele Forţa Dreptei.

Ludovic Orban a mai spus că este în această competiţie pentru a-i convinge pe români că au puterea să-l aleagă pe cel mai bun candidat şi este dreptul românilor, odată ce a început campania, să hotărească cine este cel mai bun candidat.

”Fente de tip electoralist, cu caracter tactic, a mai încercat şi Ciucă, care i-a cerut lui Lasconi să retragă, acum văd că încearcă Lasconi să vină cu astfel de fente. Este doar o manevră cu caracter electoral şi nu are niciun fel de substanţă. Dacă vrei să ai o discuţie serioasă cu nişte parteneri, pentru a hotărî o strategie, nu faci declaraţii de presă, ci inviţi pe oamenii cu care vrei să vorbeşti la discuţii aprofundate”, a completat Orban.

”Doamna Lasconi, dacă ar fi vrut o unitate a dreptei, a avut la dispoziţie oferta pentru această unitate a dreptei şi n-a dat două cepe degerate pe această unitate, bătându-şi joc de potenţialii parteneri”, a mai spus Ludovic Orban.

