Lovitură de teatru în plină campanie electorală pentru prezidențiale. Ludovic Orban, candidatul din partea Forța Dreptei, a anunțat că se retrage din cursa pentru președinție și și-a îndemnat susținătorii să o voteze pe Elena Lasconi.

"Am luat decizia să continuăm campania electorală pentru alegerile prezidențiale, dar această campanie să fie pentru susținerea candidatei Elena Lasconi. Mă retrag din competiția electorală", a declarat Ludovic Orban.

"Am intrat cu încredere și speranță în această competiție, susținut de oameni de bună credință, de oameni de suflet, care au făcut tot ce este posibil pentru a mă duce în acest punct al competiției. Pe de altă parte, sunt un om realist, sunt un om care știe exact care este situația politică și știe când să facă un pas în lateral și un pas înapoi. Dar asta consider că este fundamental pentru ca această competiție electorală să dea șansa unui nou început pentru România, să mă retrag din competiția electorală și să îi acord susținerea mea Elenei Lasconi, pentru că România are nevoie de un nou început, are nevoie de un aer proaspăt, are nevoie de decență, de bun simț și de o democrație autentică", a mai spus Orban luni seară, în timpul unei dezbateri electorale organizate de Digi24.

La această dezbatere, din seara de 18 noiembrie, Orban a fost însoțit de Eugen Tomac, președintele PMP, care este un partid aliat cu Forța Dreptei.

Acum câteva zile, Elena Lasconi lansase un apel ca formațiunile de dreapta să negocieze între ele și să-și desemneze un candidat unic în alegerile prezidențiale, candidat care să aibă astfel șanse maxime să se califice în turul al doilea. Lasconi viza o înțelegere în acest sens între USR, Forța Dreptei și PNL. La acel moment, președintele PNL, care este și candidat la Președinție, Nicolae Ciucă, a respins propunerea Elenei Lasconi.

