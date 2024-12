Legăturile între apropiații lui Călin Georgescu și Rusia sunt din ce în ce mai evidente în spațiul public. O fotografie în care șeful gărzilor sale de corp, Horațiu Potra, este alături de fostul ambasador al Moscovei La București, a apărut recent pe rețelele sociale.

Fotografia a fost postată de jurnalistul Paul Radu, directorul Proiectului de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), care spune că Potra ar fi format o rețea paramilitară cu scopul de a pune mâna pe puterea din România.

”În urma cu câteva ore, un fost militar al Legiunii Franceze, cetățean roman - francez pe nume Horatiu Potra a fost arestat în România în timp ce se afla în drum spre București. Era înarmat până în dinți, la fel și alții cu el. Erau pe cale să-l susțină pe Călin Georgescu.

Georgescu este politicianul pro-rus, care a ajuns în turul final anulat acum al alegerilor prezidențiale din România”, explică acesta.

Potra is organized crime and Romania was on the edge of disaster. The amount of power and money that his group accumulated is staggering. In the attached photo you can see Potra (the bald guy) with the former Russian ambassador in Romania. pic.twitter.com/kuFvQ6rWRX