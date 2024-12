Piedone îl ia peste picior pe Nicușor Dan: "Te provoc, dacă ești bărbat (glumesc, știi că eu glumesc cu tine) să îți dai demisia din funcția de primar"

Sub titlul "S-a oprit Pământu-n loc", fostul primar al sectoarelor 4 și 5, Cristian Popescu Piedone, îl atacă, pe pagina personală de Facebook, pe Nicușor Dan după ce acesta a anunțat că vrea să candideze la prezidențiale în 2025.

Piedone susține că decizia de a intra în cursa pentru Cotroceni nu a fost luată de edilul Capitalei, ci "s-a luat de afară, de către stăpânii lui!".

"Ce a început ca o glumă proastă (uniunea salvați bucureștiul) s-a transformat într-unul din cele mai urâte vise! Pentru că nimeni nu l-a luat în seamă pe Nicușor Dan Daniel atunci, acum, omul vrea să fie Președintele României.

Cu un aer foarte serios, cu gesturi studiate, cu voce gravă, dar la fel, cu vederea pierdută, ne-a anunțat că s-a luat decizia ca EL să candideze. S-a luat de afară, de către stăpânii lui!", scrie acid Cristian Popescu Piedone pe rețeaua de socializare.

Fostul primar de sector mai spune că, atunci când și-a anunțat candidatura, Nicușor Dan a avut un "discurs soroșist", iar apoi îl atacă pe acesta explicându-i că România nu are doar trei probleme.

"A avut un discurs soroșist, discurs pentru o mică parte a oamenilor, arătând singurele trei probleme ale României. În mintea lui, atâtea probleme are România, TREI!".

Piedone îl ia, apoi, peste picior pe primarul general al Bucureștiului, care, spune el, "se vede un liant pentru coagularea partidelor întru binele României"

"Omul se vede un liant pentru coagularea partidelor întru binele României! Forțează USR-ul să arunce balastul și să se alinieze în spatele lui! Forțează și umilește PNL-ul pentru același motiv! La PSD ușa este închisă! Iar asta va dura la nesfârșit! Din ciclul, Nicule, nu suna, ieșim noi din când în când! UDMR joacă inteligent ca întotdeauna, la ofsaid politic", mai scrie Piedone pe Facebook.

"Dar ce are Nicușor Dan de oferit?", se întreabă el în continuarea postării. Și tot el răspunde.

"Omul nu are experiență politică deloc! Viziunea lui asupra problemelor Bucureștiului se vede. Ce are de oferit din funcția de Președinte al României acest personaj? Conducte de apă caldă, reci? Asta avem deja! Calorifere cu promoroacă? Mulțumim, avem! O relație bună cu George Soros? Asta, dragul meu primăraș, este o calificare la care tu și câțiva ieftini, excelați, da! Nicușor, te-ai pripit! Pe de altă parte, altă ocazie nu mai aveai pentru că la următoarele alegeri s-ar fi văzut dezastrul din București și mai rău, plus că, nu ai mai fi ajuns încă o dată primar!".

Piedone nu uită nici relația mai specială dintre Nicușor Dan și președintele României și-l acuză pe edilul Capitalei de slugărnicie față de acesta.

"Klaus, cel în poala căruia ai sărit în campania primului mandat stă acolo, la al treilea mandat PENTRU TINE! Speră că dacă vei ajunge tu Președinte (nu vei ajunge, dar ajungem și acolo imediat) nu vei desecretiza lucruri și vei împiedica Justiția să-și urmeze cursul.

Nicușor, cu cine te vezi stând să negociezi pentru România? Te vezi față în față (obținând ceva pentru Români și România) cu Viktor Orban, cu Donald Trump ori cu Xi Jinping sau cu Georgia Meloni? Eu te văd cu Macron, cu George al tău, cu Zelenski. Cu tine Președinte, România va dispărea total și definitiv de pe orice hartă a lumii!".

Fostul primar al sectoarelor 4 și 5, Cristian Popescu Piedone nu-l vede, totuși pe Nicușor Dan în fotoliul de la Cotroceni și îi spune acestuia și motivele.

"Dar, îți ziceam că NU vei ajunge Președinte! Ai jignit niște sute de mii de oameni astă vară, mai ții minte? (glumesc, normal că nu mai ții minte). Ai jignit oamenii simpli, oamenii care au construit România, oamenii care IUBESC ROMÂNIA, oamenii care se trezesc la 5 dimineața să meargă la muncă pentru o pâine. Ai jignit mulți Români cinstiți, muncitori, simpli!", a adăugat acesta.

În finalul postării, Piedone îl provoacă pe Nicușor Dan să-și dea demisia de la Primărie.

"Te provoc Nicușor, dacă ești bărbat (glumesc, știi că eu glumesc cu tine) să îți dai demisia din funcția de primar dacă chiar vrei să ajungi președinte! Nicușor, dacă ești bărbat, demisionează! În încheiere nu pot să nu-ți aduc aminte că alegerile în România vor fi atunci când Donald Trump va fi Președintele în funcție al Statelor Unite ale Americii!", mai scrie Cristian Popescu Piedone.

