Lider PNL, apel înainte de a intra din cabina de vot: „Lumea să facă acea alegere care nu va anula democraţia”

Noul prim-vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, 1 decembrie, înainte de a votat la alegerile parlamentare că, în opinia sa, mizele scrutinului sunt supraviețuirea democrației și continuarea parcursului european al României.

Primarul Sectorului 6 al Capitalei a spus că votul său va merge spre stabilitate, iar Executivul pe care îl va da noul Parlament ar trebui să continue „ceea ce s-a muncit”.

„În primul rând, votez pentru stabilitate, este extraordinar de important ca, după aceste alegeri, să vină un Guvern care să continue ceea ce s-a muncit, în România, în aceşti ani şi s-a muncit. Sunt foarte mulţi contestatari în aceste zile, au fost auziţi, au fost ascultaţi, dar este extraordinar de important ca lumea să facă acea alegere care nu va anula democraţia, care nu va anula parcursul european al României, acea alegere care să ne dea speranţe pentru viitor”, a spus Ciucu, conform Agerpres.

Pentru liderul PNL, acesta este una dintre cele mai importante runde de alegeri, cel puțin din ultimii 20 de ani. Acesta a subliniat nevoia de reforme și de a păstra drumul țării în Uniunea Europeană.

„România are nevoie de reforme, (...) are nevoie de o reformă a clasei politice, de schimbare la nivelul clasei politice, dar în cadrul partidelor care au adus România totuşi aici unde este astăzi. (...) România are azi al doilea PIB din Europa Centrală şi de Est după Polonia. (...) E nevoie şi de o reformă administrativă şi e nevoie de o reformă care să crească eficienţa şi impactul asupra calităţii vieţii oamenilor, a instituţiilor publice, fie că vorbim despre ministere, agenţii sau de primării. Îi rog pe români să judece foarte, foarte bine şi să iasă la vot. Este extrem de important astăzi ca România să îşi menţină parcursul european şi să meargă mai departe, pentru că suntem pe o direcţie bună”, a mai afirmat politicianul.

El consideră că parlamentarii trebuie să fie oameni cu experienţă profesională, pentru că vor lucra în comisii de specialitate ale Parlamentului, să fie echilibraţi, maturi, "să pună umărul" la stabilitatea Guvernului, oricare ar fi el.

"În acest moment, sunt pe listele partidelor proeuropene astfel de oameni peste tot. Ceea ce este important este ca românii (...) să nu se lase minţiţi, să nu se lase vrăjiţi, să nu se lase deturnaţi de la ceea ce este important astăzi, să vină la vot", a transmis primarul Sectorului 6.

Conducerea PNL s-a schimbat după rezultatul sub așteptări din primul tur al alegerilor prezidențiale, în care președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a obținut sub 9% din voturi. Fostul premier s-a clasat pe locul al cincilea în clasamentul preferințelor românilor.

