Ce atrocități ar fi comis mercenarii lui Horațiu Potra în Congo. „I-au torturat și le-au tăiat capetele”

Horațiu Potra, acuzat de atrocități în cadrul misiunilor din Africa. Acesta ar fi fost implicat n încălcări grave ale drepturilor omului, conform unor postări pe X ale unor jurnaliști și ONG-uri locale.

„Domnul Horațiu Potra, care conduce o bandă de mercenari în estul Republicii Democratice Congo, a fost arestat în țara sa, România, când a fost prins înarmat până în dinți într-un convoi care se îndrepta spre București. Acest om, recrutat de mai multă vreme de guvernul din Kinshasa, antrenează și conduce operațiuni militare pentru FARDC (forțele armate ale Congo – n. red.), are legături cu Wazalendo (o grupare paramilitară dintr-o provincie congoleză – n. red.) și cu FLDR (rebelii rwandezi din Congo – n. red.) din estul Congo. Aceștia au fost implicați în încălcări grave ale drepturilor omului împotriva civililor, mai ales împotriva comunităților Tutsi, care sunt țintite frecvent de grupări armate și prin care se răspândește ideologia genocidară anti-Tutsi”, se arată într-o postare pe X a Maisha RDC, un ONG congolez care se ocupă de studierea discursului urii și a instigărilor la genocid.

”În februarie 2024, Horațiu Potra a fost văzut în locurile în care milițiile Wazalendo, FDLR și FARDC au luat mai mulți membri ai comunității Tutsi, i-au torturat și le-au tăiat capetele. În ciuda participării acestor grupări de mercenari europeni, care comit acte grave împotriva drepturilor omului și a populațiilor civile, prin atacuri sistematice la adresa populației Tutsi, UE, SUA și ONU nu au făcut niciodată declarații ferme de condamnare a prezenței acestor mercenari în Kivu, alături de grupări armate”, mai scrie ONG-ul.

„Fără să discutăm de afacerile interne ale României, Franței și Rusiei, Horațiu Potra este implicat și în Congo (R.D. Congo), acolo unde a fost contractat ca mercenar șef și lucrează pentru Tshisekedi (Felix Tshisekedi, președintele R.D. Congo – n. red.), pentru «a-l proteja» pe acesta alături de FDLR și pentru a comite violențe în provinciile estice ale Kivu (provincii congoleze măcinate de un război civil constant din 2004 și până astăzi – n. red.)”, scrie și Albert Rudatsimburwa, jurnalist din Congo.

„Horațiu Potra a fost arestat! Ce spune Tshiekedi, principalul său angajator la acest moment?”, se arată într-o altă postare a lui Rudatsimburwa.

„Bum! Mercenarii români ai lui Tshisekedi au fost arestați după ce au încercat să-și vândă serviciile împotriva NATO în propria țară”, se arată într-o altă postare pe X.

Boom, Tshisekedi’s Romanian mercenaries were detained.after trying to sell their services against NATO in their homeland. M23 is running out of targets . Too bad pic.twitter.com/BceyzFPvCL