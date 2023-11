Premieră în sondajele din România. Un candidat independent ar putea câștiga alegerile prezidențiale

Directorul INSCOP a afirmat, la Prima News, despre poziţionarea lui Mircea Geoană, ca independent, pe primul loc în opţiunile electoratului pentru alegerile prezidenţiale, că ”nu am fost niciodată, din 1990 până în prezent, în situaţia de a avea un candidat independent cu o cotă mare de încredere”.

”Mircea Geoană vine din această postură de politician cu vechime mare, era ambassador în SUA în mandatul de preşedinte al lui Emil Constantinescu, o carieră lungă, sigur, şi cu cicatrici, un personaj reinventat prin prisma funcţiei deţinute la NATO. O altă chestiune care se tot discută, că niciun candidat independent nu are şanse pentru că nu are maşina de partid, structurile. Ceea ce se ignoră destul de mult (..) este că la alegerile prezidenţiale avem cam un million şi jumătate, două milioane de alegători în plus faţă de oricare alt scrutin. Vorbim de nişte milioane de votanţi care nu au nico legătură cu mobilizările de partid, nu îi interesează aşa ceva”, a explicat sociologul.

Remus Ştefureac a vorbit și despre ascensiunea curentului populist.

”La cum arată şi cum simte climatul politic din România, ascensiunea acestui curent populist suveranist, ultraradical, nu este doar pe fondul crizei, ci este şi pe fondul unei credibilităţi scăzute a politicienilor tradiţionali, a clasei politice în general”, a explicat sociologul.

”Ne putem trezi în 2024 cu un vot de protest al românilor, cu o fugă de lideri de partid clasici, cu o orientare către alte orizonturi. Cred că anul 2024 va fi un an dominat clar de alegerile prezidenţiale, chiar şi alegerile europarlamentare, în iunie, se va contura care sunt locomotivele. Prezidenţialele practic vor aspira toată energia politică şi toată energia electorală, toate dezbaterile care se vor contura mai ales în acel interval, septembrie, orctombrie, noiembrie, decembrie”, a spus Ştefureac.

El a mai afirmat că George Simion şi Diana Şoşoacă au împreună vreo 30%, acum. ”Dacă vor face un joc coordonat şi va rămâne unul singur în cursă, atunci probabil că un astfel de candidat ar putea să intre în turul doi, altfel nu va intra în turul doi. S-ar putea să fie şi invers, la cum văd creşterea Dianei Şoşoacă de la lună la lună”, a precizat Ştefureac.

