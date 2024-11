Rezultate alegeri prezidențiale 2024 primul tur. Au rămas câteva ore până la anunțarea primelor procente

Românii își aleg noul președinte duminică, 24 noiembrie, în primul tur al alegerilor prezidențiale. Urnele s-au deschis la ora 7.00 și se închid la ora 21.00, când vor fi vor fi afișate rezultate exit-poll-urilor.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00. Votarea se face până la 21:00, însă dacă la acea oră în secții sau în afara lor vor mai fi oameni care vor aștepta la coadă, programul se va prelungi până la ora 23.59.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc duminică, iar cel de-al doilea - peste două săptămâni, pe data de 8 decembrie. Pentru a nu merge la vot și în turul al doilea, câștigătorul trebuie să fie desemnat cu majoritatea obținută din voturile a jumătate + unu dintre alegători.

Patru case de sondare, acreditate să efectueze exit-poll-uri la cele două tururi de scrutin

Biroul Electoral Central pentru alegerea preşedintelui României a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri, la nivel naţional, pe 24 noiembrie, la primul tur de scrutin, şi pe 8 decembrie, la cel de-al doilea tur al prezidenţialelor.

Potrivit unor decizii BEC, au fost acreditate să efectueze sondaje de opinie la ieşirea de la urne, la nivel naţional, la alegerile pentru preşedintele României:

* Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS

* Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE

* The Center for International Reserch and Analyses

* ARA Public Opinion SRL

Operatorii de sondaj au acces, în baza acreditării date de BEC, în imobilele în care funcţionează secţiile de votare, în curţile acestora, în intrările în curţi, în jurul sediilor secţiilor de votare, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 500 de metri, fără a avea acces în interiorul încăperilor în care sunt organizate secţiile de votare.

De asemenea, operatorii de sondaj au obligaţia de a nu tulbura liniştea şi ordinea publică şi de a nu interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Când anunță BEC prezența la urne

Biroul Electoral Central pentru alegerea preşedintelui României va prezenta duminică, datele privind prezenţa cetăţenilor români la urne la alegerile prezidenţiale după cum urmează:

- la ora 9,30 - pentru ora 9,00;

- la ora 15,30 - pentru ora 15,00;

- la ora 21,30 - pentru ora 21,00 (când este programată închiderea urnelor).

De asemenea, BEC va prezenta rezultate parţiale sau finale ale alegerilor, după caz, luni - la ora 9,30 pentru ora 9,00; la ora 12,30 pentru ora 12,00.

Pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro se vor publica în mod constant, pe toată perioada în care sunt deschise secţiile de vot, date privind prezenţa alegătorilor la urne colectate din SIMPV, iar în data de 24 noiembrie 2024, după ora 21,00 (ora României) - datele privind centralizarea rezultatelor alegerilor colectate din SICPV.

La adresa www.prezenta.roaep.ro se vor publica în timp real, după închiderea secţiilor de votare, în baza informaţiilor furnizate de SICPV, date provizorii, parţiale şi finale privind rezultatele alegerilor, se precizează în decizia BEC.

Secţiile de votare din România se deschid duminică, la ora 7,00, şi se închid la ora 21,00. Alegătorii care se află deja în incinta secţiei de votare la ora închiderii, precum şi cei care stau la coadă în afara secţiei pentru a intra şi vota îşi pot exercita dreptul de vot până la ora 23,59.

