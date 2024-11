I-au luat site-ul și nu l-au plătit. Acuzațiile unui fost colaborator al campaniei lui Mircea Geoană

ONG-ul România Renaște, care coordonează campania electorală a lui Mircea Geoană la alegerile prezidențiale, ar fi preluat un site fără să îl achite.

Cel puțin asta susține bihoreanul Cristian Birta, un programator care a creat din proprie inițiativă domeniul votezmirceageoana.ro. Acesta ar fi fost ulterior contactat de echipa de campanie a candidatului Mircea Geoană și presat să le transfere site-ul pentru care nu ar fi fost plătit, susține acesta.

„Am apărut în presă cu votezmirceageoana.ro, a apărut site-ul. Cei din echipă (România Renaște, n.r.) au început să caute cine e în spate, am avut o discuție cu ei și am zis că eu am făcut site-ul, că lucrăm la aceeași idee. Ei au zis că vor să mă dea în judecată, că nu e bine, că trebuia să ne spui, să nu faci de capul tău. Eu le-am zis că nu i-am prejudiciat cu nimic, l-am promovat pentru voi. Au făcut o analiză la site și au zis că e foarte bine, dar dacă vreau să continui cu ei, să le transfer domeniul și site-ul, din motive de securitate”, a declarat programatorul pentru Digi24.ro.

Cristian Birta susține că site-ul are o valoare de 1.000 de euro și că a investit propriii bani în dezvoltarea lui: interfață, clipuri video și grafice, sisteme de tracking și e-mail marketing. Chiar dacă a cerut doar 700 de euro, campania lui Mircea Geoană a refuzat să-l plătească pentru munca depusă.

„A trecut timpul și m-am gândit să cer bani pentru munca mea. I-am sunat și am vorbit frumos. Le-am cerut un preț modic, corect, pentru că ei mi-au luat o muncă în care am investit bani. Le-am spus și la ultima discuție, vineri (8 noiembrie, n.r.), că nu am nicio intenție rea, dar nu mi se pare normal să mă călcați în picioare. Am făcut o muncă, am făcut un site. Trebuia să vă cereți scuze, nu să mă atacați tot voi pe mine și să mă amenințați cu judecata”, a spus tânărul.

România Renaște și Mircea Geoană au refuzat să comenteze subiectul, însă Digi24 a confirmat spusele programatorului prin consultarea unui schimb de e-mail-uri între el și echipa de campanie a candidatului independent.

