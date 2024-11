Fost ministru al Justiției, în perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2017, în cabinetul Cioloș, Raluca Prună a criticat, într-o postare pe Facebook, haosul din politica românească de după primul tur al alegerilor prezidențiale, de duminică, 24 noiembrie.

În mesajul său, Prună le transmite prietenilor de pe rețeaua socială că este șocată de ce se întâmplă acum în România.

"Nu știu ce sa scriu și sunt șocată pentru ca:

1. CCR ia o decizie care este o misiune imposibila. Nu este posibila renumărarea fără nicio garantie de furt masiv a +9 milioane de voturi in mai puțin de 24 de ore.

2. CSAT iese azi, arunca o bomba (războiul hibrid și faptul ca România e o tinta ca alte state de pe flancul estic). Nu îmi este clar de ce marti 26 noiembrie șeful statului prin Administrația prezidențială spune sec (flegmatic, ca mereu in 10 ani) ca nu are informatii despre ingerinte externe in procesul electoral, iar azi trece in extrema cealaltă prin mâna CSAT."

După ce a trecut de momentele de șoc, Prună vine și cu "interpretarea mea", după cum scrie ea pe Facebook. Și acuză PSD și PNL de complicitate în fraudarea alegerilor.

"PSD încearcă cu mâna CCR schimbarea ierarhiei in turul 2, pentru că CCR nu este instanța de judecată care să constate frauda electorală și să evalueze dovezile prezentate (ma întreb ce dovezi au apărut joi și lipseau de duminică până marți). Ca CCR să schimbe ierarhia, e suficientă numărarea în atâtea secții cât se poate constata că Ciolacu ar fi înaintea Elenei Lasconi.

PSD, cu complicitatea PNL, care a stat în aceasta coaliție și a girat tot pentru optimizarea sa la guvernarea viitoare, s-a jucat de-a tehnologia politică pentru optimizarea turului 2 în favoarea lui Marcel Ciolacu.

Planul a început cu eliminarea Dianei Șoșoacă - nejustificată juridic. Planul le-a scăpat de sub control.

Planul a fost cel mai probabil potențat de războiul hibrid (pe care toată lumea l-a bănuit și pe care institutiile competente l-au ignorat, vinovat sau nu). Eu refuz să cred că beneficiarii de informatii - Președinte, premier, șefi Senat și Cameră nu au trimis nicio informare până duminică, 24 noiembrie. Cel mai probabil au trimis, dar coaliția și Președintele au ignorat. Planul acesta, în care o țară ca România este deturnată a șocat măcar Europa. Sunt sigură că au venit informatii de la servicii din țări partenere și atunci coaliția distrugerii naționale nu a mai putut ține batista peste țambalul optimizării fără scandal în turul 2", spune fostul ministru al Justiției.

Prună mai crede că "orice discuție acum despre anularea turului 1 va potența, fără ajutorul vreunei puteri străine, un val care va scoate pe orice candidat suveranist președinte din primul tur. Orice “haiducie” și forțare a statului de drept, a legii pentru a scăpa din această invazie hibridă care s-a petrecut cu complicitatea celor care ar fi trebuit să vadă și să ia măsuri va avea consecințe majore pentru România.

Nu știu dacă Romania este invadata hibrid, unii spun ca da, este însă cu siguranța încasată de ticăloșie, inconstienta și nepăsare la cel mai înalt nivel al statului".

La final de postare, fostul ministru al Justiției se întreabă și ea ca și alegătorul român "ce este de facut? Fie începe o investigatie fără rezerve in care toată lumea raspunde și Romania plătește big time ca un stat eșuat, fie se limitează daunele majore produse deja și este învins (sau nu) la vot candidatul TikTok într-un tur 2 care are loc la termen. În orice caz, cei care sunt azi la vârful statului român trebuie sa dispară din spațiul public - au adus România în cel mai rău moment după 1989.

Sigur ca rămân 1 milion de întrebari de drept constituțional la care trebuie răspuns (ce facem dacă reluam alegerile prezidențiale, avem procese in instanța care constesta renumărarea, nu vom avea Parlament ca sunt alegeri duminica - sub semnul suspiciunii ca vreun scrutin electoral ar putea fi corect etc., etc.)".

