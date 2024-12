În contextul alegerilor prezidențiale și după primul tur câștigat surprinzător de Călin Georgescu, ministerul de Externe din Germania a declarat joi, 5 decembrie, că Rusia încearcă să dezbine cât mai mult opinia publică din România și să submineze solidaritatea dintre statele membre ale Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice.

"Rapoartele autorităților române conform cărora dezinformarea rusă influențează alegerile prezidențiale din #România arată că Putin vrea să ne divizeze și să submineze unitatea din cadrul UE și NATO. Dar Europa este puternică. Împreună, ne vom proteja democrațiile de amenințările hibride", a fost mesajul postat pe rețeaua X de diplomații germani.

Reports by Romanian authorities that Russian disinformation is influencing the presidential elections in #Romania show: Putin wants to divide us & to undermine the unity within the EU & NATO. But Europe stands strong. Together, we will protect our democracies from hybrid threats.