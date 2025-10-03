”Nicușor Dan întrunește toate condițiile să fie suspendat.” Raportul AUR privind ”lovitura de stat” din România, prezentat în Parlament

AUR a prezentat vineri, 3 octombrie, un document intitulat Raportul privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025, despre care afirmă că reprezintă ”o analiză a evenimentelor care au dus la anularea alegerilor din 24 noiembrie 2024”.

Preşedintele partidului, George Simion, s-a referit la document ca la o opoziţie la adresa ”pseudo-raportului” prezentat în urmă cu o zi de către preşedintele Nicuşor Dan la Copenhaga, care făcea referire la influenţa rusă în alegerile prezidenţiale din România, şi la adresa rechizitoriului prezentat recent de procurorul general.

”Vineri, 3 octombrie, a fost prezentat, la Parlamentul României, Raportul privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025. Documentul reprezintă o analiză a evenimentelor care au dus la anularea unui proces electoral aflat în desfăşurare, într-o manieră care nu respectă normele constituţionale şi principiile fundamentale ale statului de drept democratic. Prezentarea acestui raport reprezintă un demers necesar pentru ca opinia publică să înţeleagă în profunzime cum s-a ajuns la această situaţie şi care sunt implicaţiile pe termen lung pentru sistemul democratic românesc”, a transmis, vineri, AUR, într-un comunicat de presă.

Potrivit formaţiunii, ”democraţia se apără prin cunoaştere şi prin solidaritate între cei

care cred în valorile ei fundamentale”.

Ads

Preşedintele AUR, George Simion, apreciază că documentul este ”o opoziţie la adresa ”pseudo-raportului” prezentat de Nicuşor Dan” la Copenhaga.

”Acest raport nu este numai o opoziţie la pseudo-raportul cu care Nicuşor Dan se lăuda că ar fi mers către toate cancelariile europene. Nu este numai o opoziţie la acel rechizitoriu plăsmuit de către cel care este astăzi Procuror General al României. În contrapartidă, în schimb, acest raport va fi tradus în toate limbile de circulaţie internaţională şi va ajunge la toate cancelariile străine. (…) Cei care au dat lovitura de stat inventează astăzi tentative de lovituri de stat. Cei care au furat voturile românilor, cei care de 35 de ani conduc România, nişte impostori, nişte uzurpatori, astăzi încearcă să ne acuze pe noi că am fi lucrat la o tentativă de lovitură de stat”, a declarat liderul AUR.

Potrivit acestuia, preşedintele Nicuşor Dan ”întruneşte toate condiţiile necesare ca să fie suspendat din funcţie”.

”Numai în ultima săptămână am văzut ingerinţe grave din partea lui Nicuşor Dan în justiţie şi poziţionări ale lui Nicuşor Dan care sunt descrise şi în acest raport. Nicuşor Dan vrea ca în următorii patru ani să lupte cu un curent suveranist care este îmbrăţişat de cel puţin jumătate din populaţia României. A asumat public că va lucra şi va declanşa toate mecanismele necesare ca mişcarea suveranistă, care nu înseamnă nimic altceva decât mişcarea pentru respectarea Constituţiei şi mişcarea cetăţenilor poporului român. Cu toţii ar trebui să fim suveranişti şi să luptăm pentru apărarea Constituţiei. Din păcate, Constituţia a fost, în păcate, în picioare”, a arătat preşedintele AUR.

Ads

George Simion a anunţat iniţierea mai multor acţiuni odată cu prezentarea raportului, care să aducă democraţia înapoi acasă.

”Vedem în Republica Moldova că se încearcă copierea acestui model de lovitură de stat din România. Vedem la Chişinău cum Curtea Constituţională şi instituţiile care au atribuţii în procesul electoral vor încerca să interzică anumiţi parlamentari care au fost votaţi de către cetăţeni. Modelul acesta se va încerca să fie copiat şi este în plină desfăşurare o operaţiune împotriva voinţei cetăţenilor din Germania, din Franţa şi din alte ţări ale Uniunii Europene”, a mai declarat liderul AUR.

Simion a anunţat că în perioada următoare AUR va asigura posibilitatea ca cetăţenii români să semneze raportul, asumându-şi deopotrivă concluziile acestuia şi ”începuturile demersurilor pentru revenirea la democraţie”.

Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat, joi, la reuniunea reprezentanţilor statelor europene, materialul pe care procurorul general al României, Alex Florenţa, l-a expus public în urmă cu câteva săptămâni, despre influenţa rusă în alegerile prezidenţiale din România, de la sfârşitul anului trecut, şi despre încercările grupării Potra de a destabiliza statul.

Ads