România este lovită de război hibrid, de fake news și manipulare, susține Elena Lasconi. Ce decizii ar trebui să ia un lider

"La Forumul de Pace de la Paris se vorbește intens despre războiul hibrid, despre fake news și manipulare. În România, noi simțim din plin această avalanșă, dar nu vedem ca cei responsabili să ia și măsuri. Din contră. Partidul lui Ciucă răspândește fake news, Ciolacu are grijă să-l împingă pe omul lui Putin spre turul 2. Lumea se schimbă, iar România are nevoie de lideri de bună-credință care să țină drumul drept spre Vest, spre democrație, spre libertate. Am avut ocazia să o ascult în conferință, dar și să am un dialog privat cu Oleksandra Matviichuk și să înțeleg mai bine de ce pentru ucraineni e important să primească sprijin ca să câștige războiul, nu să reziste. Oleksandra a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2022, deci e omul care știe foarte bine ce înseamnă Rusia lui Putin. Dictatorul de la Kremlin are comportament de țar care își extinde imperiul. Știm unde este centrul acestui imperiu, însă nu îi știm granițele. Rusia lui Putin e în continuă extindere – atât fizic, cât și hibrid. România are nevoie de un lider care să fie de bună-credință, să ia decizii ferme, oricât ar fi de grele, și care să nu facă jocuri de culise pentru interese personale. România poate să fie puternică în exterior doar dacă are o politică internă solidă. Lumea în care trăim e în permanentă schimbare și România are șansa, dar și argumentele și resursele pentru a deveni un jucător mult mai important la masa deciziei", susține Elena Lasconi.

Actuala ediție a Forumului de Pace de la Paris se desfășoară în perioada 11 - 12 noiembrie 2024.

