Elena Lasconi se așteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie anul viitor: ”Vom fi la masa greilor dacă voi ajunge preşedinte”

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a afirmat joi, 24 octombrie, că ea crede că anul viitor se va încheia războiul din Ucraina şi a precizat că modul în care se va întâmpla acest lucru va fi decizia poporului ucrainean.

Ea a adăugat că, dacă ar fi preşedintele Ucrainei, atunci nu ar ceda teritorii. Lasconi consideră că România va avea un rol mult mai important la nivel internaţional iar până acum nu s-a întâmplat acest lucru deoarece am avut un preşedinte leneş.

Elena Lasconi a fost întrebată, la Radio Guerilla, dacă în cazul în care devine preşedintele României, există riscul ca România să intre în războiul din Ucraina şi Federaţia Rusă, în condiţiile în care acest conflict s-ar extinde.

”Nu cred că se va ajunge acolo. (...) Cred că la anul s-ar încheia acest război. Cum se va încheia este decizia poporului ucrainean? Eu am spus-o mereu, dacă aş fi preşedintele Ucrainei nu aş ceda teritorii, sub nicio formă. Asta este decizia lor, nu este decizia unui preşedinte dintr-o ţară vecină dar, încă o dată, eu nu cred că se va ajunge la război. Cred că România va avea un rol mult mai important la nivel internaţional pentru că până acum am avut un preşedinte leneş. Despre mine toată lumea ştie cât de muncitoare. (...) Cred că vom fi la masa greilor dacă voi ajunge preşedinte. Dar pentru o politică externă bună avem nevoie şi de o politică internă bună”, a transmis Elena Lasconi.

Ads