Reacția lui Călin Georgescu după anularea alegerilor prezidențiale: ”Lucrurile nu vor rămâne așa cum dorește puterea de la București. Nu mă vor putea opri”

Călin Georgescu, unul dintre cei doi candidați din turul al doilea pentru Cotroceni, a făcut declarații de presă abia la câteva ore de la anunțul decizie CCR de anulare a prezidențialelor.

"Poporul român este suveran, nu mă vor putea opri", a spus Călin Georgescu într-o declarație televizată, transmisă în direct la postul Realitatea TV.

"Lucrurile nu vor rămâne așa cum dorește puterea de la București. Declarație de neimaginat de la cotroceni. CCR creează un dezechilibru al celor trei puteri în stat care sunt în zona democratiei. Alterează democrația", a avertizat Călin Georgescu.

"Poporul roman este suveran și va rămâne suveran indiferent ce ei vor face si cum vor ei să mă oprească. Nu mă vor putea opri, ei nu vor putea opri poporul român din ceea ce își doreste. Am făcut deja istorie. Ei nu pot șterge istoria. (...)

Toată lumea este cu ochii pe Romania, pe ce se întâmplă, pe acest act barbar împotriva democrației pe care statul l-a făcut astăzi", a susținut candidatul independent Călin Georgescu.

Întrebat dacă va fi oprit să mai candideze, Călin Georgescu a afirmat: ”NU mă voi opri”.

****

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut declarații de presă vineri, 6 decembrie, la ora 19.00, la Palatul Cotroceni, după decizia Curţii Constituţionale a României de a anula alegerile prezidenţiale care s-au desfăşurat în aceste zile.

Ads

”La scurt timp după primul tur al alegerilor prezidenţiale, am primit semnale, la început doar telefonice, de la servicii că anumite lucruri sunt ciudate. Am dispus imediat să se aprofundeze, să se verifice tot ce poate fi verificat, şi în scurt timp am primit informările scrise. Am fost foarte îngrijorat de ce am citit acolo şi am convocat de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Acolo am avut patru materiale, de la SRI, de la SIE, de la STS şi de la Ministerul Afacerilor Interne, materiale pe care între timp majoritatea le cunoaşteţi”, a arătat preşedintele.

El a subliniat că ”CSAT a luat act de aceste materiale, le-a discutat, şi concluziile au fost grave”.

”Am dat un comunicat în sinteză a chestiunilor care au fost găsite atunci. Un candidat a beneficiat nelegal de promovare electorală masivă în cele 2 zile când, conform legii, acest lucru este interzis, sâmbăta de dinaintea alegerilor şi chiar în ziua alegerilor. Acest lucru încalcă legislaţia electorală. Acelaşi candidat a declarat cheltuielile pentru campania lui zero, cu toate că a derulat o campanie foarte sofisticată. Mai mult, am primit informaţiile de la servicii că această campanie a acestui candidat a fost sprijinită dintr-un stat străin de interesele României. Toate acestea sunt lucruri grave”, a completat Klaus Iohannis.

Călin Georgescu urma să se confrunte duminică, 8 decembrie, în turul al doilea al alegerilor, cu Elena Lasconi, o fostă prezentatoare TV care face campanie fermă pro-UE.

Ads