Joe Biden încearcă să recâștige donatorii pierduți și o pune pe Kamala Harris în față: „Haideți să terminăm treaba!”

Președintele Joe Biden face apel la donații pentru campania Kamalei Harris, după ce duminică, 21 iulie, și-a anunțat retragerea din cursa prezidențială și a spus că o susține pe vicepreședinta Statelor Unite ale Americii pentru a-i lua locul în competiția electorală.

Biden a postat pe contul său de X următorul mesaj: „Dacă sunteți cu noi, donați pentru campania ei (n.r. Kamala Harris) aici:”, urmat de un link care duce către site-ul de campanie, pentru donații.

And if you’re with us, donate to her campaign here:https://t.co/A0T3v7ItQm