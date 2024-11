Învingătorul din primul județ în care voturile au fost verificate. Cine câștigă în județele în care numărătoarea este ca și gata

Numărătoarea accelerează în mai multe județe din țară, deși județul Ilfov și Capitala sunt departe de a fi decise. În Brăila, primul județ în care numărătoarea a fost finalizată, premierul Marcel Ciolacu este primul, cu aproape 27,6% din voturi, urmat la un punct procentual de Călin Georgescu.

La momentul redactării acestui material, puțin înainte de ora 00.30, patru alte județe raportează o centralizare de peste 99% a proceselor verbale. În Vâlcea, unde 99,31% din procesele verbale au fost finalizate, Ciolacu are 26,03% din voturi, în timp ce Georgescu are puțin sub 22,9%. În Vaslui, numărătoarea a ajuns la 99,28%, liderul PSD are 30,39%, iar candidatul de extremă dreaptă obține 23,1%.

Arad este județul lui Georgescu, cu 23,28% din voturile numărate. Ciolacu are sub 15%, dar este pe locul al treilea, fiind depășit de liderul AUR, cu peste 17% din voturi. În Botoșani, Ciolacu are 27,76% din voturi, iar Georgescu are 25,73%.

Situația de la nivel național îl pune pe Georgescu în frunte, cu 1,63 milioane de voturi, urmat de Ciolacu, cu 1,59 milioane. Pe locul al treilea este șefa USR, Elena Lasconi, cu 1,2 milioane de voturi. La nivelul întregii țări, puțin peste 79% din voturi au fost numărate. Mai sunt circa 2 milioane de voturi de numărat.

