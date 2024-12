"România a început să piardă bani după apariția în peisajul politic a lui Georgescu", acuză Elena Lasconi. Lidera USR spune că și premierul Ciolacu este îngrijorat

Liderul USR, Elena Lasconi, se pregătește pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale în care se luptă pentru fotoliul de la Cotroceni cu independentul Călin Georgescu. În timp ce Lasconi este un candidat pro-UE și pro-NATO, adversarul ei de duminică, 8 decembrie, are un discurs pro-rus și anti UE și NATO.

Marți seară, 3 decembrie, liderul USR a fost în studioul Antenei 3 unde a răspuns mai multor întrebări.

Principalele declarații ale Elenei Lasconi:

"Eu cred că în momentele grele nu trebuie să îngenunchezi, să stai drept, să fii calm și să iei decizii înțelepte. Am fost printre oameni, am văzut oameni speriați. Este cel mai greu moment de după 1989. Țara noastră parcă s-ar pregăti cu toți boții să fie pusă pe masa Rusiei. Nu trebuie să cedăm. Direcția noastră e NATO. Pentru că NATO înseamnă securitate".

"În timp ce noi făceam campanie electorală, algoritmii Rusiei își făceau de cap pe TikTok. Nu trebuie să cedăm în fața Rusiei".

"Am atras atenția de multe ori că e un război hibrid. Pentru că Rusia nu se oprește. Are un comportament de imperiu. Am văzut ce se întâmplă în Georgia".

"Am avut o discuție cu Marcel Ciolacu și este foarte îngrijorat. România a început să piardă bani după apariția în peisajul politic a lui Georgescu. Mulți investitori și-au înghețat afacerile, bursa a luat-o în jos. Nu ne permitem să dăm cu piciorul la acest drum european ca să ajungem ca pe vremea lui Ceaușescu pentru că ne uităm pe TikTok".

"Mi se pare o blasfemie să te agăți de Dumnezeu și de credință și să arăți că ești un admirator al unui ucigaș cum este Putin".

"Am avut azi o discuție bună cu Marcel Ciolacu. Eu cred că el are în mine un partener de bună credință. Acum trebuie să ne salvăm țara. La graniță, oamenii se apără cu arma în mână. Și o putem face prin vot. Nu mai este vorba de partide".

Elena Lasconi, candidata USR la președinția României, a anunțat, marți, 3 decembrie, pe pagina personală de Facebook, o manifestație pro-Europa în Piața Victoriei, pentru joi seara, de la ora 17:00.

"Vino alături de mine la marșul de susținere al valorilor europene. Ne întâlnim în Piața Victoriei, de la ora 17:00", este mesajul anunțului postat de Lasconi pe rețeaua socială.

Liderul USR a făcut marți, 3 decembrie, apel și la românii din Diaspora să iasă la vot pe 8 decembrie pentru o Românie pro NATO și pro europeană.

"Dragi români din diaspora, ați plecat din România ca să vă schimbați în bine viața. Acum, aveți puterea să schimbați viața unui întreg popor. Haideți la vot! Votați pentru România! Votați pentru Europa!", a scris pe Facebook Elena Lasconi.

Candidata la fotoliul de la Cotroceni nu le-a uitat nici pe românce. Într-o altă postare pe rețeaua de socializare, ea le-a îndemnat pe femei "să fim unite în fața acestui pericol! Haideți să-i protejăm pe cei dragi de lângă noi așa cum doar o mamă poate s-o facă."

Elena Lasconi le-a transmis pe Facebook româncelor că "zilele acestea, decidem ce soartă o să aibă familia noastră, a tuturor românilor. Avem de ales între protecția oferită de NATO și războiul lui Putin. Avem de ales între bunăstarea și libera circulație oferite de Uniunea Europeană și sărăcia și zgomotul tancurilor care vin de la Kremlin".

