Coșmar politic. Cum ar arăta România cu Călin Georgescu președinte: ”Întruchipează valorile și principiile total opuse democrației, valorilor europene”

Victoria candidatului independent Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale a stârnit un haos în țară. Unii experții susțin că cea mai parte dintre votanții săi nici măcar nu știu exact cine este, dar au aflat despre candidatura sa de pe platforma TikTok, acolo unde și-a făcut o campanie ”agresivă”. Analiști politici au făcut declarații despre cum ar putea arăta România condusă de candidatul surpriză pro-rus, dar și la ce ne-am putea aștepta în turul doi al alegerilor.

Călin Georgescu i-a luat prin surprinde pe români la alegerile prezidențiale 2024, conducând detașat în primul tur, cu peste două milioane de voturi. Așadar, după numărarea a 99,98% dintre voturi, candidatul independent a obținut 22,95% dintre voturi, pe locul 2 clasându-se Elena Lasconi cu 19,17% dintre voturi, iar pe locul 3, Marcel Ciolacu, cu 19,15%.

Politicianul în vârstă de 62 de ani și-a depus candidatura în luna octombrie, iar de atunci TikTok-ul a început să fie ”invadat obsesiv” de conținutul acestuia, conform unei analize Expert Forum. Din septembrie 2024, atunci când avea aproximativ 31.000 de urmăritori, Călin Georgescu a ajuns să aibă în prezent 260.000 de urmăritori. Analiștii au explicat ce ar putea însemna victoria candidatului Călin Georgescu, care cel puțin în spațiul public nu a fost atât de vizibil, precum ceilalți candidați care s-au întrecut în promisiuni pentru o ”țară ca afară”.

”Eu cred că domnul Georgescu nu-și ascunde în niciun fel simpatia pentru liderii autoritariști, doar că nu doar domnul Georgescu poate să hotărască drumul viitor al României. Faptul că este ales președintele României nu înseamnă în mod automat că România schimbă macazul. E nevoie și de o majoritate parlamentară și de un guvern și de o societate care să se mobilizeze în direcția asta. Până acum am asistat la un vot de protest, un vot de frustrare, dat împotriva clasei politice, la un vot manipulat pe rețelele sociale, și în special pe TikTok. Să punem cifrele la locul lor. Sub 20% dintre electorii înscriși pe listele electorale au votat cu cei 3 candidați de extrema dreaptă, adică Georgescu, Simion și cu Terheș. Deci rămân totuși 80% care n-au făcut asta, mă raportez la cei 18 milioane de români”, a spus Cristian Pîrvulescu, analist politic, pentru Ziare.com.

De asemenea, politologul a explicat că președintele nu are atât de multe puteri încât să influențeze politica fără să aibă sprijinul majorității parlamentare și al Guvernului.

”România, în înțelepciunea sa, adunarea constituantă a introdus în Constituție un articol pe care l-am folosit, se numește suspendarea președintelui și dacă președintele nu respectă linia pe care o considerăm normală poate fi suspendat și revocat. Deci nu e un pericol în sine dacă nu câștigă Parlamentul. Dacă va câștiga Parlamentul atunci situația va deveni mult mai complicată”, a spus analistul.

Ce înseamnă victoria lui Călin Georgescu pentru democrație

Printre promisiunile lui Călin Georgescu pentru țara noastră s-au numărat întărirea statului și resuveranizarea persoanei, ”Cotă unică de 10%”, ”Piețe de desfacere, centre de colectare și industrii de prelucrare și conserve” și distribuirea proprietății private între proprietarii individuali. Mai mult, acesta s-a arătat susținător al fascismului, legionarismului și antisemitismului, dar și un admirator al lui Vladimir Putin. Nu în ultimul rând, candidatul a spus că este anti-occident, anti-UE și anti-NATO, iar în anul 2020 a declarat că ar trebui oprite avorturile în România. Conform unora dintre analiști, o victorie în turul 2 a acestui candidat nu ar face decât să aducă dezavantaje țării, în schimbul unei dezvoltări.

”După părerea mea, victoria lui Călin Georgescu în alegerile prezidențiale din România ar însemna o întoarcere la 180 de grade a României, după drumul pe care a intrat odată cu Revoluția din 1989 și cu direcția nord atlantică, democratică pe care a format-o în ultimele trei decenii. Este clar că acest candidat, Călin Georgescu, întruchipează valorile și principiile total opuse democrației, valorilor europene și a tot ceea ce derivă din acest lucru. Rezultatele de ieri ne-au arătat că totul este posibil și aritmetica electorală oferă șanse unei victorii a lui Călin Georgescu. Asta nu înseamnă că ea e sigură, dar nici nu înseamnă că mai suntem siguri de ceva în aceste două săptămâni. Acum depinde foarte mult de cum se vor împărți voturile lui Marcel Ciolacu de ieri (24 noiembrie - n.r.), pentru că e clar că voturile AUR vor merge într-o bună măsură la Călin Georgescu, de modul în care se vor împărți voturile lui Marcel Ciolacu și de numărul românilor care vor veni la vot exclusiv la vot în turul 2, evident și de opțiunea lor. De aceste două lucruri va depinde în mare parte rezultatul final”, a declarat Adi Zăbavă, analist politic, pentru Ziare.com.

Acesta spune au existat cu siguranță români care au votat Călin Georgescu fără a ști cu adevărat ce susține el și fiind influențați de un anumit tip de comunicare sau de un anumit tip de mesaj în ultimul moment. Campania sa pe TikTok, intitulată „#echilibrușiverticalitate” a strâns peste două milioane de vizualizări, iar potrivit Expert Forum, mai mulți creatori de conținut l-au promovat ”fără a-l nominaliza, dar folosind caracterizările pe care și le face chiar el”.

”N-aș putea să anticipez ce fel de președinte va fi Călin Georgescu. N-aș putea spune că am auzit promisiuni din partea lui neapărat, dar ne putem aștepta ca valorile și principiile pe care le are să își dorească să le impună, de la scoaterea din Uniunea Europeană a României, de la schimbarea politicii externe, până la naționalizarea resurselor de diferite feluri, etc. Ne putem aștepta la orice”, a adăugat analistul.

Cui se aseamănă Călin Georgescu din politică

Deși a încercat să stea departe de ceilalți candidați la prezidențiale, au existat mai multe acuzații conform cărora AUR ar fi făcut anumite aranjamente tocmai pentru a-l propaga în turul 2. De altfel, în 2022 a fost și președinte de onoare al AUR. Specialiștii spun totuși că se așteptau într-un fel sau altul la o surpriză și chiar l-au asociat pe Călin Georgescu cu principiile Dianei Șoșoacă. Aceștia afirmă și că la alegerile parlamentare s-ar putea ca partidele AUR și SOS să transfere voturile candidatului de pe prima poziție.

”Cruciale acum devin alegerile parlamentare, dar să știți că pentru mine, marea surpriză nu este calificarea lui Georgescu, pentru că știam că se va califica un candidat extremist. Nu a fost Simion, a fost Georgescu, pentru că Simion a încercat să devină moderat și Georgescu a continuat linia Șoșoacă, a preluat metodelele lui Șoșoacă și a votanților ei. Nu uitați că Șoșoacă era în apropierea locului 2. La un moment dat era foarte aproape de Geoană înainte de a fi exclusă. Deci exista un spațiu. Dacă la alegerile parlamentare PSD nu realizează un scor decent vom avea o problemă serioasă în România, pentru că mă aștept ca AUR plus SOS, prin transfer de voturi de la Georgescu și prin forțe proprii să obțină între 30 și 40% din locurile din Parlament. Nu o să aibă majoritatea, dar o să multe voturi. Sper ca efectul de contagiune să nu continue, pentru că ne putem imagina și scenarii mult mai negre. Creșterea lui Georgescu a fost ca în poveste, a crescut de la o zi la alta. Efectul de viralizare a fost atât de puternic, încât nici măcar pandemia de Covid nu poate să atingă viteza cu care s-a propagat acest virus politic”, a conchis Cristian Pîrvulescu.

