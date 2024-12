”România rămâne un membru UE și aliat NATO stabil, solid și de bază”, scrie ministra de Externe a României pe rețelele sociale

Ministra de Externe a României, Luminița Odobescu, a transmis pe rețelele sociale un mesaj aliaților și partenerilor externi.

”România rămâne un membru UE și aliat NATO stabil, solid și de bază, cu mare respect și încredere în valorile UE și ale spațiului euro-atlantic”, scrie Luminița Odobescu pe rețeaua X.

Romania remains a stable, solid and reliable EU member state and NATO ally, deeply anchored in the values of the European Union and the Euro-Atlantic space.