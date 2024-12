Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, a transmis un mesaj legat de cum se vede haosul alegerilor prezidențiale din România în afară. Aceasta a spus că în țară nu mai este stabilitate, motiv pentru care mulți investitori s-au retras.

Romina Gingașu a explicat într-o intervenție la Digi 24 că România, în momentul de față, este văzută ca un pericol la siguranța națională a altor țări, așadar votul este foarte important.

”Este un război român contra român de neimaginat. O să spun o chestie. România ajunsese la o stabilitate, unde exista un sistem unde nu era nimic de schimbat. În momentul în care eu, ca persoană fizică, și alți oameni de afaceri am cumpărat din datoriile statului bonduri, cum se numesc, obligațiuni de stat, nu am făcut-o că ne-a zis cineva, am făcut-o din propria inițiativă și pentru că am observat că România are o stabilitate și am dorit să ajutăm statul într-un mod corect, nu prin investiții în campanii politice, ci printr-un efectiv în mod corect de a cumpăra datorii guvernamentale. Investitorii s-au retras, inclusiv eu, până când nu revine stabilitatea în țară”, a declarat soția moștenitorului Ferrari.

De asemenea, acesta a menționat că nu poate pune ștampila de vot ”fără repercusiuni” și doar pentru a da o șansă unei persoane total necunoscute, ”care a avut o campanie frauduloasă”.

”Nu te poți juca cu viitorul tău, al meu, al întregului popor. Suntem văzuți de afară ca o țară de nebuni, ca un pericol la siguranța națională a altor țări. Asta e foarte grav”, a mai explicat Romina Gingașu.

