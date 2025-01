Rusia nu a influențat alegerile din România, atacă Elena Lasconi. "Așa suntem lăsați să credem. Nu am văzut nicio dovadă"

Elena Lasconi, președinta USR, a declarat joi seară, 23 ianuarie, că nu crede că a existat o influență a Rusiei în desfășurarea alegerilor prezidențiale, punctând că nu a fost oferită "nicio dovadă" în acest sens.

"Eu nu cred că a existat o influență din partea Rusiei. Așa suntem lăsați să credem. Cred că vine din altă parte ajutorul pe care l-a primit domnul Georgescu. Gândiți-vă că au trecut 35 de ani de la Revoluție și noi tot căutăm teroriști. O să mai treacă 35 de ani și o să continuăm să căutăm rușii de la alegeri. A fost o decizie, un abuz care nu mai poate să fie reparat. Este ireparabil. Au fost trei abuzuri ale CCR. (...) Eu nu spun că știu (că nu a fost o influență a Rusiei - n. r.). Eu spun că nu am văzut nicio dovadă. Nu am văzut nimic palpabil. În raportul făcut de serviciile secrete din Republica Moldova există clar influența Rusiei în ziua votului, cu cumpărat de voturi și așa mai departe. Noi nu am văzut nimic despre influența Rusiei. Este absolut incredibil că după atâta timp de la anularea alegerilor nu avem nicio dovadă. Deja există oficiali occidentali care își pun semne de întrebare: ce s-a întâmplat în România? Iar aceste decizii ale CCR sunt ireparabile și au un precedent extrem de periculos. Practic, se vor organiza alegeri prezidențiale până când dorește Curtea Constituțională", a declarat lidera USR, joi, la Digi24.

Ads

Elena Lasconi a arătat că răspunsul referitor la influențarea alegerilor trebuie să îl ofere instituțiile de specialitate.

"Eu am fost un candidat care a jucat corect, singurul candidat pro-european care a ajuns în turul doi. Am atras atenția pe niște lucruri pe care le-am simțit că se întâmplă în timpul campaniei electorale. Și se pare că am avut dreptate, dar aș fi vrut să văd instituțiile statului la treabă. (...) Nu s-a schimbat nimic. Klaus Iohannis a rămas în continuare la Cotroceni, de o lună nu știm ce face, aceleași tăceri, aceeași aroganță... Avem același Guvern, practic, doar cu niște fețe schimbate. Nu s-a schimbat absolut nimic, iar furia oamenilor este foarte mare", a spus Lasconi.

Aceasta a anunțat că parlamentarii USR vor vota pentru suspendarea lui Klaus Iohannis, dar a apreciat că acest lucru nu va avea efecte procedurale, în contextul în care se apropie oricum organizarea alegerilor prezidențiale. Liderul USR a opinat că Iohannis reprezintă un 'exemplu patologic de politician care se ține cu dinții' de putere.

"Eu consider că, procedural, o suspendare a lui Iohannis nu are efecte. Asta, dacă va reuși. Pentru că, dacă se va întâmpla, ar fi posibil să fie cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale. Deci, nu văd care ar fi câștigul. Dar m-am bazat într-un fel pe faptul că totuși avem un președinte al României și există un pic de decență. Și în momentul în care am avut un președinte al Senatului, ar fi trebuit să își dea demisia (Iohannis - n. r.)", a adăugat Elena Lasconi.

Ads