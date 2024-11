Preşedinta prooccidentală a Georgiei, Salome Zurabișvili, aseamănă situaţia post-electorală din ţara sa cu cea din România, sugerând că este vorba de implicarea Rusiei într-un „război electoral” şi îndemându-i pe liderii occidentali să „descifreze” această strategie rusă împotriva Europei.

„Georgia, România!!! Este suficient pentru liderii occidentali să descifreze strategia rusă împotriva Europei: război militar în Ucraina, „război electoral” la Tbilisi şi Bucureşti...??!!! ” - a scris Salome Zourabichvili pe X, în timp ce pe străzile din Tbilisi şi din alte oraşe ale ţării manifestanţi pro-UE au ieşit, joi seară, să protesteze faţă de decizia guvernului de la Tbilisi - pe care tot mai mulţi îl acuză că se apropie de Moscova - de a amâna cu patru ani deschiderea negocierilor de aderare la UE.

Poliţia antirevoltă georgiană a tras cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă, în noaptea de joi spre vineri, asupra manifestanţilor care protestau faţă de decizia guvernului.

Salome Zourabichvili, care este pe poziţii total opuse faţă de politica guvernului, dar care are puteri limitate, a transmis o serie de mesaje pe X comentând ceea ce se întâmplă la Tbilisi şi în această serie de mesaje a inserat şi comentariul despre România.

Curtea Constituţională tocmai decisese renumărarea voturilor, în timp ce omologul ei de la Bucureşti, Klaus Iohannis, convocase CSAT-ul, care „a confirmat faptul că, în actualul context de securitate regional şi mai ales electoral, România, alături de alte state de pe Flancul Estic al NATO, a devenit o prioritate pentru acţiunile ostile ale unor actori statali şi non-statali, în special Federaţia Rusă, existând din partea acesteia un interes în creştere pentru a influenţa agenda publică în societatea românească şi coeziunea socială”.

Georgia a avut alegeri parlamentare în octombrie, al căror rezultat este contestat de opoziţie, şi se pregăteşte de alegeri prezidenţiale.

Opoziţia georgiană susţine că alegerile din octombrie, în care rezultatele oficiale au acordat aproape 54% din voturi blocului Visul Georgian - un partid creat de un oligarh care a făcut avere în Rusia şi care are poziţii din ce în ce mai îndepărtate de principiile occidentale - au fost frauduloase şi a refuzat să-şi preia mandatele câştigate. Ţările occidentale cer o anchetă privind neregulile, în timp ce atât Visul Georgian, cât şi Comisia Electorală a ţării susţin că alegerile au fost libere şi corecte.

UE a acordat Georgiei statutul de ţară candidată în decembrie 2023, dar a declarat că o serie de legi adoptate de atunci de Visul Georgian, inclusiv restricţiile privind „agenţii străini” şi drepturile LGBT, sunt autoritare, de inspiraţie rusă şi reprezintă obstacole în calea aderării la UE.

Criticii interni şi externi ai partidului Visul Georgian susţin că acesta, care este dominat de fondatorul său miliardar, fostul prim-ministru Bidzina Ivanişvili, întoarce Georgia spre Moscova, de care şi-a câştigat independenţa în 1991.

Rusia şi Georgia nu au relaţii diplomatice oficiale de când Moscova a câştigat un scurt război, în august 2008, dar au avut recent o apropiere timidă. Sondajele de opinie arată că majoritatea georgienilor nu apreciază Rusia, care continuă să sprijine două regiuni separatiste georgiene.

Preşedintele rus Vladimir Putin, vorbind în timpul unei vizite în Kazahstan, a lăudat joi „curajul şi caracterul” de care au dat dovadă autorităţile georgiene în adoptarea legii privind agenţii străini, pe care criticii interni au comparat-o cu legislaţia rusă.

Născută în Franţa la 18 martie 1952, fost diplomat de carieră, Salome Zourabichvili este al cincilea preşedinte al Georgiei şi se află în funcţie din 2018. Este prima femeie aleasă ca preşedinte în această ţară, funcţie pe care o va ocupa pentru un mandat de şase ani. Ca urmare a modificărilor constituţionale ce vor intra în vigoare în 2024, Zourabichvili va fi ultimul preşedinte al Georgiei ales în mod popular, pentru că toţi viitorii şefi de stat vor fi aleşi indirect de către un colegiu parlamentar de electori.

Zourabichvili s-a născut la Paris, într-o familie de refugiaţi politic georgieni, care fugiseră în Franţa în 1921 în urma invaziei Armatei Roşii în Republica Democratică Georgia. Salome Zourabichvili s-a alăturat serviciului diplomatic francez în anii 1970, unde a ocupat, de-a lungul a trei decenii, o serie de funcţii diplomatice din ce în ce mai înalte. Din 2003 până în 2004, a fost ambasador al Franţei în Georgia.

În 2004, după un acord comun între preşedinţii Franţei şi Georgiei, ea a primit cetăţenia georgiană şi a devenit ministru de externe al Georgiei. În timpul mandatului său la Ministerul georgian al Afacerilor Externe, a negociat un tratat istoric ce a dus la retragerea forţelor ruseşti din părţile necontestate ale teritoriului continental georgian.

De asemenea, ea a fost membră a Comitetului pentru sancţiuni împotriva Iranului din cadrul Consiliului de Securitate al ONU în calitate de coordonatoare a grupului de experţi.

După ce a intrat în conflict cu preşedintele de atunci al Georgiei, Mihail Saakaşvili, în 2006 Zurabişvili a fondat partidul politic Calea Georgiană, pe care l-a condus până în 2010. În cele din urmă, ea a fost aleasă în Parlamentul georgian, în 2016, ca independentă. Tot ca independentă, dar susţinută de partidul Visul Georgian, aflat acum la guvernare, ea a participat la alegerile prezidenţiale din 2018 şi s-a impus în turul doi de scrutin împotriva candidatului Mişcării Naţionale Unite, actuala opoziţie, Grigol Vaşadze. Chiar dacă a fost susţinută de partidul Visul Georgian, în urma crizei politice georgiene din 2020-2021, ea s-a îndepărtat tot mai mult de guvernul georgian.

