Candidații cu cele mai mari șanse să intre în turul doi la prezidențiale. Politolog: „Sunt două scenarii” VIDEO

Politologul George Jiglău a fost invitatul ultimei ediții a rubricii „Cu fața la alegători”, în cadrul căreia a vorbit despre tabloul candidaților pentru alegerile prezidențiale, despre jocurile de culise dintre USR și PNL și posibilitatea formării unei coaliții de dreapta din 2025, precum și despre posibilele scenarii pentru turul al doilea de prezidențiale. Acesta a atins și subiectul întâlnirii dintre Mircea Geoană, Marcel Ciolacu și Victor Ponta de la ziua jurnalistului Marius Tucă.

Politologul George Jiglău a precizat că tabloul candidaților nu ar trebui privit din perspectiva stânga-dreapta, ca și cum ar exista doar 2 categorii. Acesta a făcut o caracterizare a candidaților care se prefigurează pentru alegerile prezidențiale.

„De exemplu, doamna Lasconi. Ea a apărut după eșecul USR-ului de la alegerile din iunie, dar este diferită de ce am văzut până acum la USR, care și-a asumat poate cel mai decisiv de la momentul referendumului pentru familie poziția aceasta progresistă. Practic a fost singurul partid progresist din România, pentru că toate celelalte erau conservatoare. Doamna Lasconi, dintr-o dată, are altă perspectivă. Este tot de dreapta, să spunem, însă are o poziție mult mai conservatoare, mai aproape de ceea ce vedem la celelalte partide de până acum, de unde și șansele de a scoate voturile de la electoratul, cât o mai fi el, care îl simpatizează pe domnul Ciucă sau PNL”, a afirmat politologul.

În ceea ce-l privește pe Marcel Ciolacu, acesta spune că este un candidat mai conservator, nu atât de orientat către stat, cum era PSD-ul din perioada Dragnea și în calitate de premier a încercat să fie mai nuanțat în ceea ce privește raportările sale la piață și rolul statului.

„Domnul Geoană, nu știu în ce măsură îl putem cataloga de stânga acum. Sigur, dacă ne uităm la trecutul lui politic, de acolo vine. Pe de altă parte, el are, de vreo doi ani de zile de când se vorbește despre el și se prezintă în postura aceasta de candidat, cred că are o abordare mai apropiată de cea a lui Emmanuel Macron când a candidat pentru prima dată, poate chiar și a doua oară”, a mai spus Jiglău.

Acesta a explicat că Macron a fost un candidat care a încercat să se poziționeze cumva deasupra partidelor, cu un discurs populist, iar Mircea Geoană ar fi încercat să facă același lucru.

Politologul a comentat și episodul întâlnirii Mircea Geoană - Marcel Ciolacu de la ziua jurnalistului Marius Tucă, spunând că este un mesaj pentru electoratul PSD care l-ar putea simpatiza pe Geoană.

„Faptul că și Ciolacu și Victor Ponta au fost acolo cred că vorbește despre un pod în timp, pentru că vorbim despre președinți a PSD din prezent și din trecut, poate și o nuanță de reconciliere până la urmă, pentru că Victor Ponta este cel care l-a învins și l-a îndepărtat din partid pe Mircea Geoană. Deci, cred că asta ar putea să fie o interpretare a acelei imagini, că a fost voită sau nu, este ceva ce trebuie să explice cei din poză, dar cred că încearcă să dea impresia unui PSD care a trecut peste orice disensiuni de natură personală”, a mai spus el.

George Jiglău spune că dacă intră și Marcel Ciolacu în cursa pentru prezidențiale, în contextul în care se vorbea despre o posibilă susținere a lui Geoană din partea social-democraților, situația PSD se complică, deși nu știe în ce măsură Lasconi sau Ciucă sunt capabili să îi bată pe Geoană sau Ciolacu, având în vedere sondajele.

„Eu cred că cei din PSD, Marcel Ciolacu însuși, partidul în ansamblu înțeleg foarte bine că ar avea mult mai multe șanse să câștige cu un candidat aceste alegeri prezidențiale, decât dacă intră cu doi candidați percepuți ca venind din zona PSD și riscă să spargă puțin electoratul acesta stabil pe care PSD l-a avut tot timpul”, mai afirmă acesta.

Politologul nu crede că Geoană se încadrează în zona de candidat anti sistem, în contextul în care ar câștiga, ar trebui să conlucreze cu partidele sistem PSD, PNL sau cel mult USR.

„Eu cred că, în mare, a scăpat de eticheta de pesedist și pentru că el nu s-a dezis foarte tare de PSD. Deci el nu a făcut din apartenența la PSD și nici din plecarea sa un element al actualei lui cariere politice. Dacă ar fi fost văzut ca un pesedist clasic, nu știu dacă ar fi reușit să aibă o poziționare deja atât de bună în sondajele de opinie, pentru că sprijinul lui nu vine doar de la PSD”, a mai spus Jiglău.

El a mai explicat că în cazul în care PSD îl susține pe Geoană, acesta va mai câștiga electorat PSD, dar va pierde din electoratul care-l simpatizează pentru că vine din afara partidelor.

„Înclin să cred că această candidatură a lui Geoană ar fi mai confortabilă, poate cu mai multe șanse, dacă în spatele candidaturii lui va fi și PSD”, a mai spus Jiglău.

Despre dificultățile candidaților independenți la prezidențiale, George Jiglău explică faptul că nu organizațiile locale nu sunt atât de vitale cum sunt la alte tipuri de alegeri, având în vedere că alegerile prezidențiale sunt puternic personalizate.

„Contează foarte mult persoana candidatului și, astfel, un independent care este diferit de alți independenți pe care i-am avut până acum, automat poate să plece la drum cu mai multe șanse, decât dacă ne-am raporta la el ca la un candidat, să spunem dintr-un județ, la alegerile parlamentare sau un independent la europarlamentare”, a mai spus politologul.

George Jiglău spune despre discuțiile dintre PNL și USR că nu îl miră că Nicolae Ciucă vrea să lase o ușă deschisă pentru o alianță cu partidul Elenei Lasconi.

„Discuția aceasta despre un pol mare de dreapta care să contrabalanseze influența PSD cred că o auzim de 20, dacă nu de 30 de ani, încă de când Valeriu Stoica, care rămânea acolo undeva în spate, mai apărea din când în când și vorbea despre marele partid de dreapta, o alianță de dreapta sau genul acesta de proiect politic care să reunească toate forțele politice. Dreapta nu este ceva unitar sau coerent care este spart în mai multe partide din orgolii personale. Nu există stânga și dreapta în sensul de ori una, ori alta”, a completat acesta.

El a mai precizat că electoratul pe care l-ar putea viza o alianță de dreapta nu este același cu electoratul PSD.

„Nu convingi pe nimeni care votează acum extrem de disciplinat PSD să vină către tine partid sau alianță de dreapta, doar pentru că nu-i place de Marcel Ciolacu. Vorbim despre două bule complet diferite, aproape, și mai vorbim și despre un electorat un pic mai mofturos, un electorat care trebuie convins mai mult, care se supără mai repede dacă apare un scandal, o problemă cu una dintre persoanele care reprezintă partidul. De partea cealaltă, la PSD, indiferent ce se întâmplă, de problemele de imagine pe care le pot avea, de înfrângerile pe care le au, PSD scoate constant 2 milioane de voturi și de acolo poate urca doar în sus, ceea ce partidele de dreapta, cumulat, nu au avut niciodată” a mai spus el.

Jiglău punctează faptul că USR și PNL sunt în competiție pe același tronson de electorat de dreapta, pe care ei înșiși se încăpățânează să și-l creeze și de-abia ulterior, în cazul în care Lasconi sau Ciucă reușesc să intre în turul al doilea, să ducă o campanie împotriva PSD pentru a convinge electoratul „mofturos”.

„Domnul Ciolacu este într-o poziție și privilegiată și ingrată în același timp. Eu cred că el conștientizează faptul că să se afle în acest moment în poziția de prim-ministru și de președinte al celui mai mare partid din România este o poziție extrem de privilegiată pentru care cred că a muncit foarte mult și nu cred că și-ar dori să o piardă. Cred că în sufletul lui își dă seama că nu are un profil bun de președinte, nu cred că își dorește, nu cred că-i place. Cred că își dă seama că nu s-ar potrivi în totul felul de întâlniri internaționale în care joacă rolul de președinte”, a afirmat George Jiglău.

Politologul mai spune că Ciolacu este într-o poziție ingrată pentru că își dă foarte bine seama că dacă intră în competiție el nu va mai fi nici președinte al PSD și nici premier. Acesta a completat că sunt foarte mulți din partid care-l împing către această candidatură tocmai pentru a-i lua locul.

„Cred că Marcel Ciolacu și-ar dori ca PSD să vină cu o candidatură cu care să câștige alegerile, cu el ca lider de partid care să-i garanteze șansele de a rămâne prim-ministru și după alegerile din decembrie și, în același timp, cred că domnul Ciolacu mai înțelege un lucru: dacă vine cu un candidat care este perceput de public ca fiind pesedist tipic, el însuși ca președinte de partid, sau e cineva din eșalonul doi, s-ar putea afla în aceeași situație ca la alegerile din 2000 încoace, adică să câștige primul tur și să piardă în al doilea”, a completat analistul.

Despre AUR și George Simion, George Jiglău spune că acesta speculează foarte bine anumite temeri ale oamenilor cu privire la costurile de trai, referindu-se la faptul că promite locuințe la 35.000 de euro.

„Eu cred că cine a semnat contractul cu Simion vota deja cu AUR. Nu cred că Simion a mai câștigat alegători, dar se poziționează pe un subiect care îi îngrijorează pe mulți. Nu am văzut vreun mesaj, vreun discurs legat de locuire și de prețurile mari la celelalte partide sau ceilalți candidați”

„Hai să ne gândim la două scenarii, cu Mircea Geoană și Marcel Ciolacu candidați sau fără Marcel Ciolacu și doar cu Mircea Geoană susținut de PSD plus Ciucă, Elena Lasconi și Simion și alții pe lângă ei. Cred că candidatul asumat de PSD are clar șanse să intre în turul doi. Dacă avem scenariul cu Marcel Ciolacu și Mircea Geoană, eu cred că este realist să ne așteptăm ca amândoi să intre în turul doi și doamna Lasconi nu văd să aibă șanse să treacă de 20% și pun asta uitându-mă la felul destul de spart în care arată bazinul electoral pe care ar putea miza ea. Eu cred că ea știe că nu poate să mai piardă din electoratul care i-a mai rămas USR, acel 8% de la europarlamentare. Nu prea văd cum ar putea ajunge către 20%”, a adăugat politologul.

Despre Nicolae Ciucă, analistul spune că se îmbată cu apă rece, atât el cât și partidul, gândindu-se la scorul de 28% obținut la locale. „Nu cred că un vot pentru un primar PNL sau un vot pentru președinte de CJ PNL se transformă automat într-un vot pentru Nicolae Ciucă la prezidențiale și, atunci, cred că și pentru el un 20% este un pic dificil de atins”

În al doilea scenariu, în care Ciolacu nu intră în cursă, iar PSD îl susține pe Mircea Geoană, sunt șanse, spune politologul, ca această cursă să se termine din primul tur.

„Mircea Geoană vine cu aproape toată susținerea pe care o are deja și fără PSD în spate plus tot ceea ce înseamnă susținerea unui partid precum PSD, iar dacă vom vedea așa ceva la primul tur de prezidențiale din noiembrie și apoi avem parlamentarele din 1 decembrie, pe un val de asemenea anvergură, chiar dacă nu câștigă din primul tur, dar are un scor Geoană de aproape 50%, eu cred că PSD are șanse foarte mari să scoată un scor extrem de bun la parlamentare și să poată guverna și cu UDMR dar fără PNL și tot acest joc politic pe care PNL l-a făcut în săptămânile dinainte cu amânarea alegerilor prezidențiale de fapt să fie o mișcare extrem de abilă din partea lui Marcel Ciolacu”, a avertizat acesta.

Interviul integral poate fi vizionat mai jos:

