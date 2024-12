Reacția șefului AEP, Toni Greblă, după o postare pro-Călin Georgescu a soției: „Poate să aibă simpatii, inclusiv politice” VIDEO

Toni Greblă, preşedintele Autorității Electorale Permanente (AEP), a reacționat joi seara, 5 decembrie, la o postare a soției sale de pe Facebook, de pe 26 noiembrie, unde a distribuit un clip în care apare Călin Georgescu, candidat extremist la alegerile prezidențiale din 2024.

Președintele AEP a spus că nu a reușit să vorbească cu soția despre acest subiect.

„Ce constat este că dvs sunteți o admiratoare a contului personal al soției mele la care eu n-am acces. De altfel, soția mea locuiește la Târgu Jiu, iar eu la București. Nu are telefonul lângă ea, pentru că am aflat și eu despre această investigație pe care ați făcut-o și nu mi-a răspuns... Ce știu este că soția mea schimbă mesaje cu prietenii de pe Facebook, care sunt câteva zeci, 30-40. Postează animăluțe, pisici. (...) Nu am acces la contul soției mele și nu știu ce face ea. Doar prietenii au acces. (...) Soția mea poate să aibă simpatii, inclusiv politice. S-ar putea să-l fi pus acolo că i s-o fi părut inteligent clipul, o fi avut ceva... N-am nicio idee. De ce l-a pus? Mă mir. Din câte știu, ea nu prea posta astfel de lucruri pe Facebook. Nu am reușit să vorbesc, pentru că soția mea, când se duce la culcare, nu mai ia telefonul cu ea și probabil este în dormitor. Dar verific mâine dimineață, să vedem ce poate să-mi spună despre acest lucru și atunci aș putea să vă spun mai multe.

Cred că între opțiunea politică a soției, a soțului în alte cazuri, și funcția pe care o țin eu în prezent nu cred că se poate o legătură directă. Întrebați-mă pe mine și verificați dacă eu am avut o atitudine echidistantă față de toți competitorii politici. Dovediți-mi mie că nu am fost echidistant, dovediți că AEP nu a fost echidistantă, atunci îmi asum eu aceste (...) și atunci acționez în consecință. Nu pot să intru eu cu bocancii în contul de Facebook al soției mele să văd ce a postat acolo”, a afirmat Toni Greblă la digi24.ro.

Președintele AEP a fost surpins la "tăierea porcului" în casa unde se află sediul de campanie al lui Călin Georgescu.

Aceste imagini apar în contextul în care candidatul extremist la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat zero cheltuieli de campanie, iar AEP și BEC au început o anchetă în ceea ce privește finanțarea campaniei sale electorale.

